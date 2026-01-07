兩大拉力助攻 CPI物價連八個月低於通膨警戒線

蔬菜與油料費大幅回落，帶動國內物價漲勢持續趨緩。主計總處7日公布消費者物價指數（CPI），12月年增率1.31%，已連續八個月維持在2%通膨警戒線以下，且連續四個月低於1.5%。

扣除蔬果與能源後，12月核心CPI年增率1.83%，也是相對低檔。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，12月整體物價漲幅仍屬溫和，主因蔬菜與油料費價格明顯下跌，抵銷部分肉類、蛋類與外食費的上漲壓力。其中，蔬菜價格年減18.2%，為近40個月最大跌幅；油料費因國際油價走低，年減5.72%。兩項合計對總指數下拉效果顯著，是CPI年增率得以持續低於2%的主要因素之一。

按七大類物價觀察，六類上漲、僅交通及通訊類下跌。其中，雜項類年增3.34%，漲幅居各類之冠；教養娛樂類年增1.69%；醫藥保健類年增1.53%。曹志弘說，漲勢主要與12月假期較多、娛樂服務需求增加，以及國際金價走高、帶動金飾及珠寶價格上漲有關。

居住類年增1.86%，其中房租指數年增率1.99%，為2023年8月以來首度跌破2%。曹志弘指出，房租漲幅已連四季縮小，主因整體物價漲幅趨緩，加上住宅維修費、利率與房價變化皆會影響租金走勢；依內政部資料，今年第1季、第2季以來房價呈下行趨勢，也有助租金漲勢逐步收斂。

至於民眾較有感的民生項目，肉類、蛋類與外食費漲幅仍高。12月外食費年增3.27%，已連續14個月高於3%；豬肉年增8.2%、雞蛋年增13.37%，漲幅也相對明顯。

曹志弘表示，豬肉受先前疫病影響，今年以來價格偏高，但近期批發市場行情已跌破每公斤90元，較先前多在100元以上明顯回落；雞蛋產地價格亦持續走穩，顯示供需逐步回復平衡。

曹志弘強調，物價統計反映的是年增率，與民眾日常感受仍可能存在落差，尤其多數查價項目仍呈上漲，加上電費、火車票、桶裝瓦斯等以及部分服務價格調升，容易放大民眾對物價上漲的體感。