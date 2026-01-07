快訊

高通膨掰了！去年CPI年增率1.66% 4年來首見低於通膨警戒線

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
去年全年CPI終於降到2%以下，天候穩定，也讓蔬果價格回穩。聯合報系資料照
主計總處今天發布2025年消費者物價指數年增率1.66%，全年CPI終於降到通膨警戒線，是四年來首見低於2%。去年漲勢未歇的外食費全年年增率高達3.39%，房租全年年增率也達2.30%，顯示通膨情勢雖降，但租屋族、外食族壓力未減。

去年12月CPI年增率1.31%，較上月漲0.07%，是連續8個月低於2%通膨警戒線，主因肉類、蛋類價格仍高，加上外食費持續上漲，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲，惟蔬菜因上年受天候影響基數較高，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及油料費、通訊費及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年漲1.83%。

12月七大類中變動影響最大者為雜項類年漲3.34%，主要是國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 14.63%。居住類漲幅居次，年增1.86%，主因房租漲幅1.99％，加上燃氣、家庭管理費用及電費各漲4.89%、5.07％及5.49%所致。

食物類部分，12月食物類年漲1.24%，其中肉類因豬肉價格仍高，上漲4.99%，蛋類、外食費、穀類及其製品(如米、麵包)亦分別上漲11.15%、3.27%及 2.69%，惟蔬菜因上年受颱風(康芮及天兔颱風)影響，基數較高，價格下跌18.20%，抵銷部分漲幅。

去年全年CPI年漲1.66%，與主計總處之前估全年CPI年增率1.67%相當。惟受國人關注的外食費全年漲幅高達3.39%，漲勢比前一年更高，顯示廠商漲幅趨勢仍未停止。

