迎輝達黃仁勳…李四川曝2件事月底完成 簽約有士林夜市小吃

輝達執行長黃仁勳表示，輝達落腳北士科，若收到北市長蔣萬安邀請，會親自出席簽約記者會。北市副市長李四川今下午受訪說明輝達T1718地上權案進度，李說，與輝達簽約前，有兩件事要辦理，包括輝達的投資計畫書，預計月中送來，北市府1月底前將審完；至於都市計畫變更也預計1月底前完成。

李四川透露，目前規畫黃仁勳與市長蔣萬安的簽約記者會形式，幕僚作業其實前兩周都已經有在規畫，本來形式是採桌上簽約，不過跟輝達幕僚協調，黃仁勳希望不要那麼僵硬形式，所以改規畫「比較創意、有科技感」的簽約，會帶黃仁勳到T17、18現場看看，也邀請輝達在台北的員工去看看新的辦公室。如果黃也願意，也會帶黃去旁邊的土地公廟拜拜，也會準備士林夜市好吃的小吃，進行簽約的儀式。

對於輝達落腳北士科T1718地上權案簽約倒數，李四川今天下午也出面說明整個地上權案進度。李四川說，與輝達簽約之前，北市府有兩件事要辦理，第一，就是輝達投資計畫書依照現在進度，約一月中，輝達就會將投資計畫書送進市府，市府會在一月底之前，就會將投資計畫書審查完畢。

另外，李四川表示，本月26日北市都委會就會就都市計畫變更審查，因黃仁勳對輝達在美國總部有一些看法，希望再精進，輝達找台灣相當有名建築師姚仁喜承接設計，姚也看過美國輝達總部，李也跟姚見過幾次面，針對修改部分，將納入都市計畫委員會裡面檢討，預計26日開都委會，如果順利，大約一月底，包括投資計畫書，都市計畫變更大概都會完成。

李四川說，黃仁勳預計一月底會抵台參加公司尾牙，其實上月，市長蔣萬安已經有用電郵邀請出席簽約，包括上一次副總裁來市長也當面邀請。市長今天又寫電郵邀請，希望黃月底回來親自出席簽約， 至於29至31日那一天，現在還在協商，原則上就配合黃仁勳的時間。