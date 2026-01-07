快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

國科會TTA率台灣新創赴CES 國際邀約交流及專場媒合

中央社／ 台北7日電

全球最大消費性電子展（CES）登場，國科會今天表示，今年號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加，展現台灣AI實力，其中，美國鳳凰城副市長歐布萊恩（AnnO'Brien）率當地投資人與廠商，邀約專場媒合，為團隊開啟進入美國市場的大門。

CES於1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行，國科會偕同經濟部等，以台灣科技新創基地（TTA）為主體，第9度帶領新創團隊參展。國科會指出，在跨部會合作下，今年號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴共組國家隊，展現台灣在「人工智慧（AI）之島」政策下的技術落地成果。

國科會今天透過新聞稿表示，今年CES揭示「用AI創新型塑未來」願景，聚焦AI技術如何重塑全球產業鏈，驅動效率與商業模式的全面革新。今年TTA館以Daily TAIWAN為主題，象徵日常生活及百工百業使用的AI應用服務，堆疊出台灣人工智慧之島的AI。

國科會指出，TTA館主舞台周邊有「食、醫、住、行」4大專區，橫跨AI、智慧生活、數位醫療及永續發展等領域，展現台灣新創多元且成熟的創新能量，並實地呈現AI創新應用深入日常生活的豐富樣貌。

國科會表示，TTA台灣科技新創館開幕式，美國消費者技術協會（CTA）資深總監雷蒙迪諾（JanenneRemondino）、高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人羅伊（Sudeepto Roy）親自出席，日本貿易振興機構、鳳凰城加速器Tesoro、國際加速器Mosaic等代表也到場表達支持，顯示全球生態圈對台灣新創高度關注。

國科會說，這次展會已接獲日本、瑞士、法國、荷蘭、以色列、義大利等國家館主動邀約交流。另外，首度參展的美國鳳凰城由副市長歐布萊恩領軍，帶領當地投資人與廠商，主動邀約TTA新創進行專場媒合，為團隊開啟進入美國市場的大門。

國科會表示，今年57家新創團隊鏈結83家國內外供應鏈夥伴參展，不僅使新創加速對接海外市場，也讓供應鏈得以導入創新技術，拓展多元應用場域，促成更多跨國合作成果。

CES 2026創新獎方面，國科會指出，4家由國科會TTA輔導培育的新創團隊得獎，包含帝濶智慧科技、史詩科技、華得生技國際及憶象，分別於資安、永續與能源轉型、數位醫療及企業科技等類別獲獎，展現AI技術在產業應用的價值，彰顯台灣新創在研發能量與國際市場發展上的高度潛力。

國科會表示，這次CES參展成果顯示，台灣新創從技術研發、應用落地到國際市場拓展的整體實力，並透過與全球新創生態系及供應鏈夥伴的實質互動，深化國際合作基礎。國科會將持續整合跨部會資源，協助新創擴大國際參與，提升台灣在全球AI與科技創新領域的關鍵地位。

AI 科技 美國

延伸閱讀

CES 2026／秀AI實力！國科會台灣館「Daily TAIWAN」登場

CES題材超級熱 23檔股價攻頂

英特爾CES宣布搶進電競掌機戰場 微星、宏碁、鴻海等10業者力挺

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

相關新聞

新聞幕後／蔣萬安協助輝達實現「星艦3.0」 黃仁勳要求曝

輝達執行長黃仁勳將在本月29至31日抵台，並且親自針對輝達總部落腳北士科T17、T18與市長蔣萬安簽約，北市府幕僚透露，...

獨／邀請函擬好...蔣萬安黃仁勳簽約 李四川曝時間形式

輝達執行長黃仁勳今在CES正式開展舉行全球記者會後接受媒體採訪證實，若收北市長蔣萬安邀請，出席輝達總部進駐北士科簽約記者...

丁學文專欄／貿易戰未停、市場脆弱性 2026留意風險管理

倏忽之間，2025年已遠去，展望2026年，全球政經局勢更加難以捉摸，唯一確定的是全球化一去不回，地緣政治既不是單邊，也不是冷戰，更可能是一種中美兩強牽引，多邊並存，但缺乏穩定壓艙石的結構。不管你是政治領導人、企業決策者或是市場投資人，最大的風險不在如何判斷，而在會不會誤判、誤讀，最後做出錯誤的決策與布局。怎麼克制衝動、管理風險將成為2026年，大家必須重新學習的一件事：也就是怎麼在不確定陰霾中，不把自己拖進錯誤方向。

歐盟CBAM上路 兩議題待解

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）2026年實施，預計2027年9月30日將首次繳交憑證。環境部積極備戰，有兩大議題將與歐盟...

九成排碳大戶 申請碳費優惠費率

排碳大戶今年將繳納碳費，環境部日前公布最新盤查資料及自主減量計畫申請情形，據統計，確定有430廠申請，等於有超過九成二申...

財政部擴大租稅優惠 吸引投資

財政部昨（6）日表示，2025年民間參與公共建設案件共150件，簽約金額逾3,300億元，創歷史新高。未來將通盤檢討促參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。