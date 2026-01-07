國科會TTA率台灣新創赴CES 國際邀約交流及專場媒合

全球最大消費性電子展（CES）登場，國科會今天表示，今年號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加，展現台灣AI實力，其中，美國鳳凰城副市長歐布萊恩（AnnO'Brien）率當地投資人與廠商，邀約專場媒合，為團隊開啟進入美國市場的大門。

CES於1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行，國科會偕同經濟部等，以台灣科技新創基地（TTA）為主體，第9度帶領新創團隊參展。國科會指出，在跨部會合作下，今年號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴共組國家隊，展現台灣在「人工智慧（AI）之島」政策下的技術落地成果。

國科會今天透過新聞稿表示，今年CES揭示「用AI創新型塑未來」願景，聚焦AI技術如何重塑全球產業鏈，驅動效率與商業模式的全面革新。今年TTA館以Daily TAIWAN為主題，象徵日常生活及百工百業使用的AI應用服務，堆疊出台灣人工智慧之島的AI。

國科會指出，TTA館主舞台周邊有「食、醫、住、行」4大專區，橫跨AI、智慧生活、數位醫療及永續發展等領域，展現台灣新創多元且成熟的創新能量，並實地呈現AI創新應用深入日常生活的豐富樣貌。

國科會表示，TTA台灣科技新創館開幕式，美國消費者技術協會（CTA）資深總監雷蒙迪諾（JanenneRemondino）、高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人羅伊（Sudeepto Roy）親自出席，日本貿易振興機構、鳳凰城加速器Tesoro、國際加速器Mosaic等代表也到場表達支持，顯示全球生態圈對台灣新創高度關注。

國科會說，這次展會已接獲日本、瑞士、法國、荷蘭、以色列、義大利等國家館主動邀約交流。另外，首度參展的美國鳳凰城由副市長歐布萊恩領軍，帶領當地投資人與廠商，主動邀約TTA新創進行專場媒合，為團隊開啟進入美國市場的大門。

國科會表示，今年57家新創團隊鏈結83家國內外供應鏈夥伴參展，不僅使新創加速對接海外市場，也讓供應鏈得以導入創新技術，拓展多元應用場域，促成更多跨國合作成果。

CES 2026創新獎方面，國科會指出，4家由國科會TTA輔導培育的新創團隊得獎，包含帝濶智慧科技、史詩科技、華得生技國際及憶象，分別於資安、永續與能源轉型、數位醫療及企業科技等類別獲獎，展現AI技術在產業應用的價值，彰顯台灣新創在研發能量與國際市場發展上的高度潛力。

國科會表示，這次CES參展成果顯示，台灣新創從技術研發、應用落地到國際市場拓展的整體實力，並透過與全球新創生態系及供應鏈夥伴的實質互動，深化國際合作基礎。國科會將持續整合跨部會資源，協助新創擴大國際參與，提升台灣在全球AI與科技創新領域的關鍵地位。