高雄關持續防堵違規洗產地 維護我國產製貨品國際信譽及貿易秩序

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄海關7日表示，近來有業者自中國大陸進口電子零組件，申報國貨出口至美國，經查驗並檢視出口人提供之進口報單，出口貨物未達實質轉型，涉產地標示不實，國貿署審認出口人產地標示不實及以不正當方法擾亂貿易秩序，違反貿易法第17條第2款及第6款規定，依同法第28條第1項第6款規定處罰60萬元。

高雄關進一步說明，依據原產地證明書及加工證明書管理辦法第3條規定，進口國外原料加工製造後出口時，若以我國為原產地者，以在我國境內達成實質轉型者為限；另依同辦法第5條第1項規定，實質轉型係指（1）原材料經加工、製造後之貨品與原材料歸屬之海關進口稅則前6位碼號列相異，或（2）前6位碼號列雖未改變，但附加價值率超過35％或特定貨品已符合國貿署公告之重要製程者。惟若僅從事同條第3項所列包裝及重貼標籤等作業者，不得認定為實質轉型。

高雄關呼籲，輸美貨品除應檢附輸美國貨品原產地聲明書外，業者應遵守產地標示相關法規，廠商若對相關作業是否符合實質轉型存有疑義，應主動向國貿署洽詢，以免違規受罰，影響商譽。

