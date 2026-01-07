觀光署推星享生活指南 161家星級旅館入列、這2家奪「卓越五星」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署7日攜手星級旅宿夥伴發布《星享生活》指南，截至2025年底，全台共有161家旅館取得星級評等，合計客房數26,741間。其中，象徵產業頂標的「卓越五星級」僅2家，分別為美福與瑞穗天合。觀光署同步推出推廣活動，即日起至6月30日，旅客入住星級旅館即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 17。

觀光署主秘方正光表示，推動星級旅館制度，核心在於強化「星級即品質保證」的品牌識別。此次發行《星享生活》雜誌，以生活指南為定位，作為旅客選擇住宿的實用參考，盼透過住宿體驗，進一步串聯城市文化、景觀與生活風格，帶動地方觀光發展，也展現台灣旅遊「安全、安心、有溫度」的核心價值。

在評選制度上，方正光指出，星級評鑑涵蓋硬體設施、永續旅遊與環境友善作為，以及多元族群友善服務，包括穆斯林、樂齡、無障礙與身心障礙旅遊需求。星級制度並非旅館水準齊一，而是依據設施條件與服務對象，提供差異化服務，協助旅客做出清楚、可信賴的選擇。

針對2026年規劃推出的「觀光雙輪驅動方案」，方正光表示，平日住宿補助仍以4月上路為目標，補助原則以「平日為主」，希望引導旅遊需求轉向非假日。相關辦法仍待立法院完成預算審查，通過後將儘速對外說明，是否採取「先登記先使用」機制，尚在研議中。若預算審議延宕，觀光署也將持續評估推動方式，整體仍持樂觀看待。

對於外界關注的國旅高房價問題，觀光署指出，已依行政院指示，邀集地方政府研議相關指引，會議通知已發出，預計今年第一季召開，具體方向仍待討論定案。

從評鑑結構觀察，目前5星級旅館共48家，占星級旅館近三成，提供客房13,868間；卓越五星級僅2家，且皆屬觀光旅館。評鑑準則亦反映設備升級趨勢，3星級以上旅館須具備乾濕分離衛浴，4星級以上更將免治馬桶納入重要評分項目，卓越五星級客房內免治馬桶設置比例須達8成以上。

根據最新公告的評鑑標準，旅館星級係依照「建築外觀與空間設計」、「整體環境及景觀」、「公共區域」及「停車設施」等項目進行評選，總配分為 1,000 分。最終核給星級的得分級距為151 - 250分：核給 1星級（基本級），強調清潔衛生與基礎支援服務；251 - 350分：核給 2星級（經濟級），提供必要設施及 24 小時服務櫃檯；351 - 650分：核給 3星級（舒適級），要求具備商務中心、餐廳及乾濕分離衛浴；651 - 750分：核給 4星級（全備級），需具備高級餐廳、運動休憩設施與會議室；751 - 850分：核給 5星級（豪華級），主打精緻服務、Room Service 及食品安全管制系統；851分以上：核給卓越五星級（標竿級），整體設施須達超越五星級之水準。

