獨／邀請函擬好...蔣萬安黃仁勳簽約 李四川曝時間形式

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）與副市長李四川（左三）等人先前赴北士科視察T17、T18基地，預計與輝達簽約記者會，也會在北士科現地舉行。本報資料照片
輝達執行長黃仁勳今在CES正式開展舉行全球記者會後接受媒體採訪證實，若收北市長蔣萬安邀請，出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。北市副市長李四川證實，黃仁勳本月29、30、31日三天抵台，會在這時間簽約，不過確認那一天正式簽約，目前還在等黃仁勳決定。至於邀請函，市長蔣萬安上周已擬好。

對於輝達設定地上權的簽約細節，李四川說，由於黃仁勳個人不喜歡「桌上簽約」的形式，所以紙上簽約部分，可能會由公司代表，但黃仁勳出席的簽約記者會方式，會採比較「創意」的形式。

李四川透露，北市府規畫會帶黃仁勳回到北士科T17、18簽約，也會循民俗邀黃仁勳到旁邊的土地公廟「拜個碼頭」，並且在T17、T18現地，向黃仁勳簡報未來北市府規畫的北市科整體規畫發展。

據了解，目前輝達的投資計畫書預計月中就會完成，北市府原本排定本月22日都委會要審議T17、T18的都市計畫變更，不過據了解，黃仁勳對於T1718的星艦建物，黃有一點意見，希望修改做得比美國總公司還要好的「星艦3.0」，北市府也配合黃仁勳的修正，將都委會改到26日審議。

前年6月黃仁勳（右）與台北市長蔣萬安見面。(摘自蔣萬安臉書)
黃仁勳 輝達 李四川

