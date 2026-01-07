聽新聞
0:00 / 0:00
獨／邀請函擬好...蔣萬安黃仁勳簽約 李四川曝時間形式
輝達執行長黃仁勳今在CES正式開展舉行全球記者會後接受媒體採訪證實，若收北市長蔣萬安邀請，出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。北市副市長李四川證實，黃仁勳本月29、30、31日三天抵台，會在這時間簽約，不過確認那一天正式簽約，目前還在等黃仁勳決定。至於邀請函，市長蔣萬安上周已擬好。
對於輝達設定地上權的簽約細節，李四川說，由於黃仁勳個人不喜歡「桌上簽約」的形式，所以紙上簽約部分，可能會由公司代表，但黃仁勳出席的簽約記者會方式，會採比較「創意」的形式。
李四川透露，北市府規畫會帶黃仁勳回到北士科T17、18簽約，也會循民俗邀黃仁勳到旁邊的土地公廟「拜個碼頭」，並且在T17、T18現地，向黃仁勳簡報未來北市府規畫的北市科整體規畫發展。
據了解，目前輝達的投資計畫書預計月中就會完成，北市府原本排定本月22日都委會要審議T17、T18的都市計畫變更，不過據了解，黃仁勳對於T1718的星艦建物，黃有一點意見，希望修改做得比美國總公司還要好的「星艦3.0」，北市府也配合黃仁勳的修正，將都委會改到26日審議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言