雷虎美國子公司爭取標案 無人機零件擬第2季投產

中央社／ 台北7日電

無人機製造商雷虎科技董事長陳冠如表示，響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，已透過美國子公司或與當地廠商合作，爭取美國政府標案；美國俄亥俄州無人機零件廠有機會在今年第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。

陳冠如在雷虎科技尾牙受訪時指出，以往的政府無人載具標案，雷虎參與2025年6月中科院舉辦的「比武大賽」，於蘇澳外海展示水面無人載具，2026年將爭取軍備局近5萬台的無人機標案。

雷虎說明，軍備局規劃2026年5款無人機標案，釋出4萬8750架、約新台幣500億元採購案；且國防部預計釋出1350艘無人艇訂單，規模上看百億至數百億元。

雷虎總經理蘇聖傑表示，甲、乙、丙、丁、戊5款軍用商規無人機當中，甲款屬小型無人機，需求量最大；戊款屬偵察型無人機，雷虎5款都將爭取。

美國市場部分，蘇聖傑解釋，美國無人機優勢計畫約10億美元，將由美國子公司或與美國當地公司合作，積極爭取訂單。

蘇聖傑指出，雷虎規劃現金增資新台幣12億元，其中8億元用於嘉義大埔美廠建設，將生產無人載具，爭取軍工標案；2億元用於包材廠、2億元周轉金；盼今年2至3月送件，5月完成增資。

他表示，新事業的無菌包材廠生產塑膠瓶蓋、保特瓶胚，交貨給填充廠製作保特瓶，鎖定國內知名超商及飲料廠客戶；今年現金增資完成後，將再擴增另一條保特瓶胚產線，包材廠年產值將可望倍增。

