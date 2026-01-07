迎戰輝達 蘇姿丰秀台積2奈米AI加速器

超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰五日在「美國消費性電子展（ＣＥＳ）」專題演講談及ＡＩ趨勢，她表示，「我們才正要開始真正理解ＡＩ的威力」，並形容這項技術是「過去五十年來最重要的科技」；她也介紹多項運用在遊戲、ＡＩ ＰＣ、商用ＡＩ ＰＣ、軟體、資料中心的新產品，迎戰輝達的意味濃厚。

蘇姿丰在ＣＥＳ大會主席夏皮洛介紹下登台，發表兩小時演講。中央社報導，蘇姿丰邀請OpenAI聯合創辦人布羅克曼、ＡＩ教母李飛飛等人對話，展現與整個產業生態系攜手合作的態度；她也在現場展示搭載台積電二奈米製程的ＡＩ加速器Instinct MI 455X。

在OpenAI的ChatGPT問世後，ＡＩ在大眾眼中已呈現出高速成長的趨勢，蘇姿丰說，「我們才正要開始真正理解ＡＩ的威力」，這項技術是「過去五十年來最重要的科技」。運算能力是ＡＩ基礎，若要真正實現ＡＩ無所不在，必須在未來幾年內讓全球的運算能力再提升一百倍，在未來五年內達到超過十YottaFLOPS（每秒可完成約1025次浮點運算）的運算規模，「ＡＩ已成為超微內部的第一優先任務」。

此外，美國晶片大廠英特爾執行長陳立武也親自主持發布會，他說，新一代Core Ultra三系列處理器已進入正式量產，成為首批採用英特爾十八Ａ製程技術的處理器產品。路透指出，對英特爾而言，這次發布具有重要意義，因為這是首款採用十八Ａ製程、且進入大規模量產的產品，英特爾也希望藉此奪回先前被超微瓜分的市占率。

ＣＥＳ將於美國時間六日至九日在拉斯維加斯舉行，宏碁、華碩、技嘉、微星等多家台廠發表ＡＩ相關新產品。