聽新聞
0:00 / 0:00
星宇年終僅1個月 張國煒盼員工體諒
星宇航空董事長張國煒昨親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台，張國煒表示，今年將有十四架新機加入，雖是營運面大喜事，「心情其實很沉重」；今年年終獎金不好，只能請員工多體諒。
張國煒表示，今年星宇航空的新機加入機隊規模再擴大，將推升星宇航空長程航線布局，新機加入後約需要一個月來完成各項準備工作，所以春節前會率先投入日本東京線，A350-1000廣體客機持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局。
針對去年營運表現及年終獎金只發一個月，今年起新機要大量加入，會不會覺得壓力很大。張國煒說，心情其實很沉重。
張國煒首度提及年終獎金，知道員工對於年終獎金不滿意，不過在公司擴充階段也只能請同仁體諒；去年星宇的投資金額非常的大，不管是地勤、空服，還有各部門的人力都在增加當中，所以去年的費用相對高。
張國煒指出，這架A350-1000應該去年年底就要交了，因為有一些小問題，所以延到五日才交機。
張國煒說，今年預計要交十四架新機，對星宇航空或是國內航空業者都是首創，是國內航空史上第一次一年之內交這麼多架飛機業者，所以壓力非常大。
星宇航空要因應今年十四架新機交機，不管在機務端、航線規畫都要全面性的配套，包括機師、空服員訓練，都從去年開始各項人員準備工作，公司立即面臨成本增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言