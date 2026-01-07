財政部擴大租稅優惠 吸引投資

財政部昨（6）日表示，2025年民間參與公共建設案件共150件，簽約金額逾3,300億元，創歷史新高。未來將通盤檢討促參重大公共建設範圍，擴大租稅優惠對象，吸引民間業者投資。

財政部今日將赴立法院報告「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」，昨日書面報告出爐。

財政部表示，為吸引資金投注公共建設，行政院已核定「兆元投資國家發展方案（114-117年）」，以「創新促參推進機制」、「優化公共建設投融資條件」及「增加公共建設相關金融商品」三大具體策略，引導民間資金投資。

財政部主要負責創新促參推進機制及擴大發行政府永續發展債券部分。在創新推動促參機制，優先評估促參推動可行性送促參提案平台審議，並鼓勵民間廠商提案，期望可擴增民間投資案源。

至於增加公共建設金融商品，推動發行永續發展政府債券部分，已輔導六個直轄市政府完備發行法制，2025年合計發行161億元；自2021年至2025年，已連五年發行乙類公債，共計發行八檔，金額1,494億元。

為優化促參法制環境，吸引民間投資，財政部指出，已新增促參公共建設類別及民間參與模式，提供多元投資標的，增訂政府有償取得公共服務機制，長照機構、社會住宅等設施均得依此機制辦理，增加民間投資促參案吸引力，同時也通盤檢討促參重大公共建設範圍，擴大租稅優惠對象吸引民間業者投資。

另外財政部每年辦理全國性民間參與公共建設招商大會及建置商機媒合平台，2025年度招商大會已於2025年7月4日舉辦，彙集各主辦機關2025年7月至今年6月公告招商之民參案件商機逾2,364億元，提供民間資金多元投資機會。

