九成排碳大戶 申請碳費優惠費率

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

排碳大戶今年將繳納碳費，環境部日前公布最新盤查資料及自主減量計畫申請情形，據統計，確定有430廠申請，等於有超過九成二申請優惠費率。

其中67廠、16％選用優惠費率A（每噸50元）；363廠、約84％選擇優惠費率B（每噸100元），截至去年底，已有117廠通過審查小組審查，而整體審查作業持續進行中。

環境部去年底公布2024年盤查資料，碳費徵收對象推估有465廠，包含247家法人、130家上市櫃公司，盤查的排碳量合計145百萬噸。

環境部去年參照財政部所得稅結算申報及繳納之期限作法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延二個月措施。

所得稅 財政部

延伸閱讀

影／賴清德總統三王宮參香祈福 大談台灣40-50%人不用繳所得稅

環境部公布114年空品有改善 明年鎖定幼兒園推空品新政策

毒化災應變聯防 環境部新增花蓮、南投和金門據點

金融機構申報台版肥咖 財政部放寬免罰要件

相關新聞

引導資金入公建 財政部提三大策略

如何引導國內資金擴大參與公共建設？財政部提出三大策略，包括第一，持續透過政策引導資金參與投資公共建設、第二，優化促參法制...

歐盟CBAM上路 兩議題待解

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）2026年實施，預計2027年9月30日將首次繳交憑證。環境部積極備戰，有兩大議題將與歐盟...

九成排碳大戶 申請碳費優惠費率

排碳大戶今年將繳納碳費，環境部日前公布最新盤查資料及自主減量計畫申請情形，據統計，確定有430廠申請，等於有超過九成二申...

財政部擴大租稅優惠 吸引投資

財政部昨（6）日表示，2025年民間參與公共建設案件共150件，簽約金額逾3,300億元，創歷史新高。未來將通盤檢討促參...

經濟部加大鼓勵中小企業投入研發創新 補助最高調升1,200萬元

經濟部中小及新創企業署表示，面對全球產業快速變遷，為加大鼓勵國內中小企業投入創新，經濟部「小型企業創新研發計畫（SBIR...

東部綠能解方是什麼？ 國發會鎖定這兩項

東部地區擁有豐富且多元的自然資源，涵蓋地熱潛力與密集的溪流系統，同時也面臨聚落分散、環境與文化多元等特性。國家發展委員會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。