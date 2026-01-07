九成排碳大戶 申請碳費優惠費率

排碳大戶今年將繳納碳費，環境部日前公布最新盤查資料及自主減量計畫申請情形，據統計，確定有430廠申請，等於有超過九成二申請優惠費率。

其中67廠、16％選用優惠費率A（每噸50元）；363廠、約84％選擇優惠費率B（每噸100元），截至去年底，已有117廠通過審查小組審查，而整體審查作業持續進行中。

環境部去年底公布2024年盤查資料，碳費徵收對象推估有465廠，包含247家法人、130家上市櫃公司，盤查的排碳量合計145百萬噸。

環境部去年參照財政部所得稅結算申報及繳納之期限作法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延二個月措施。