九成排碳大戶 申請碳費優惠費率
排碳大戶今年將繳納碳費，環境部日前公布最新盤查資料及自主減量計畫申請情形，據統計，確定有430廠申請，等於有超過九成二申請優惠費率。
其中67廠、16％選用優惠費率A（每噸50元）；363廠、約84％選擇優惠費率B（每噸100元），截至去年底，已有117廠通過審查小組審查，而整體審查作業持續進行中。
環境部去年底公布2024年盤查資料，碳費徵收對象推估有465廠，包含247家法人、130家上市櫃公司，盤查的排碳量合計145百萬噸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言