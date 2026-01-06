引導資金入公建 財政部提三大策略

如何引導國內資金擴大參與公共建設？財政部提出三大策略，包括第一，持續透過政策引導資金參與投資公共建設、第二，優化促參法制環境吸引民間投資；第三，建構商機媒合平台，協助機關招商引資。

金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲等官員7日將赴立法院財委會，就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告與備詢。其中，根據財政部的最新書面報告指出，將持續透過三大策略，使投資環境及促參辦理程序更加友善便利，促進機關、民間機構持續攜手合作，達成吸引民間資金擴大參與投資公共建設的目標。

第一大策略是，政策引導資金參與投資公共建設。財政部指出，行政院2024年12月26日核定「兆元投資國家發展方案」，而財政部主要負責創新促參推進機制、擴大發行政府永續發展債券，其中，創新促參推進機制，主要透過行政院所屬各機關在辦理新興公共建設與社會發展計畫可行性評估及計畫研擬階段，優先評估促參推動可行性送促參提案平台審議，並鼓勵民間廠商提案，有效擴增促參案源。

據統計，2025年民間參與公共建設案件約150件、簽約金額逾新臺幣3,300億元，創下歷史新高。

另外，也增加公共建設金融商品，推動發行永續發展政府債券及乙類公債，其中，財政部表示，2026年1月中央政府將發行首檔永續發展政府債券，支應「國立金門大學學生三舍新建計畫」資金需求；也已輔導6個直轄市政府完備發行法制，2025年度合計發行161億元。除此之外，持續推動發行乙類公債，自2021年至2025年，已連續5年發行乙類公債，共計發行8檔，金額1,494億元。

第二大策略，優化促參法制環境，吸引民間投資。財政部指出，包括修正促參法，新增影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施、數位建設等新興公共建設類別；並在原有5種民間參與模式外，新增 RTORTO1及 ROOROO2 兩種模式，另外，也引進政府有償取得公共服務機制，長照機構、社會住宅等設施皆可依此機制辦理，增加民間投資促參案的吸引力。

財政部表示，目前已完成「交通建設及共同管道」、「環境污染防治設施」、「污水下水道、自來水及水利設施」、「衛生福利及醫療設施」包含長照機構 及「社會及勞工福利設施」（包含社會住宅）等5類公共建設政策評估，主辦機關可分析個案條件並審酌機關財務狀況後，決定是否採有償取得公共服務模式辦理，目前已有台中市文山焚化廠BOT案推動中。

財政部也指出，將持續通盤檢討促參重大公共建設範圍，擴大租稅優惠對象吸引民間業者投資。

第三大策略則是建構商機媒合平台，協助機關招商引資。財政部也指出，2025年度招商大會已於2025年7月4日舉辦，彙集各主辦機關2025年7月至 2025 年 6 月公告招商的民參案件商機逾2,364億元，提供民間資金多元投資機會。至於2026年招商大會正籌備於年中舉行。