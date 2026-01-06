東部綠能解方是什麼？ 國發會鎖定這兩項

東部地區擁有豐富且多元的自然資源，涵蓋地熱潛力與密集的溪流系統，同時也面臨聚落分散、環境與文化多元等特性。國家發展委員會6日在台東舉辦「區域治理沙盒實驗—東部場成果發表會」，聚焦東部地區「地熱發電」與「微水力發電」的推動經驗，從東部區域特色與在地需求出發，探討再生能源在東部發展所面臨的機會與挑戰。

這場發表會邀集經濟部、農業部、地方政府、專家學者、民間團體及產業代表齊聚一堂，交流地方實務與治理經驗。國發會指出，東部的綠能推動需要更重視區域特性及地方脈絡，才能回應地方多元而複雜的條件。

國發會表示，相較其他再生能源，地熱可提供穩定電力，對提升區域能源自主性具有指標意義。不過，東部地熱潛力區往往與原住民族土地重疊，牽涉土地使用、文化保存與諮商同意等議題，若前期溝通不足，容易引發爭議。微水力發電則仰賴東部坡降大的溪流條件，理論上可發展貼近社區的小型能源方案，但仍需面對水權分配、灌溉需求與民生用水的平衡問題。

正因東部的綠能潛力及複合性議題，國發會指出，透過「區域治理沙盒」的方式，讓中央、地方與在地行動者能在真實場域中進行對話與協作。為此，藉由實地訪談、案例研析與利害關係人協作，區域治理沙盒盤點策略機制、梳理治理需求，並從地方具體案例中探索可制度化、可擴散的治理模式。

國發會也分享與工業技術研究院合作累積的三項治理觀點。首先，東部推動再生能源，需同時回應自然條件、文化脈絡與生活需求，治理設計必須融入地方區域特色。其次，地方社群與部落並非被動角色，而是綠能推動中不可或缺的行動者，政府須協助地方理解參與機制及可能影響。最後，透過系統性盤點潛力場域、整理程序與協作經驗，有助於降低未來推動的不確定性，讓地方不必每次從零開始。

國發會強調，未來將持續協助中央部會與地方政府累積治理經驗，並將區域性的實務觀察，轉化為制度調整與政策設計的參考依據，成為支撐地方永續發展的重要力量。