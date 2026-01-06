勞長洪申翰參訪長春石化廠 肯定工安減災作為

為持續強化產業安全管理與火災爆炸預防機制，勞動部長洪申翰6日率職安署長林毓堂及相關主管人員前往長春石油化學股份有限公司苗栗廠區參訪，並就工業安全管理制度及高風險製程之火災、爆炸防範對策進行交流與請益，林書鴻總裁亦全程陪同說明。

洪申翰於參訪過程中，實地瞭解該公司在製程安全管理（PSM）、設備完整性、危害辨識與風險評估，以及人員教育訓練等面向的具體作法，並肯定企業長期投入資源、建構系統化工安管理機制，對提升整體產業安全水準具有示範意義。

高風險化學製程與設備管理如稍有疏失，可能造成重大人員傷亡與社會衝擊。

洪申翰說，勞動部已在去年12月提出第一波針對營造業的職場減災計畫，第二波將針對製造業火災爆炸及中小企業提出減災策略，透過全面檢討法規並推廣製程安全管理技術工具，同時強化高風險廠場之專案檢查與輔導，協助事業單位落實火災爆炸預防措施。

洪申翰指出，降低職場火災爆炸災害、保障勞工生命安全，是勞動部責無旁貸的責任。未來將持續結合產官學資源，推動企業安全管理升級，打造更安全、更有韌性的工作環境，確保勞工安心就業、企業永續經營。