快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

聽新聞
0:00 / 0:00

勞長洪申翰參訪長春石化廠 肯定工安減災作為

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰、職安署長林毓堂參訪長春石化苗栗廠，林書鴻總裁(右二)全程陪同。勞動部／提供
勞動部長洪申翰、職安署長林毓堂參訪長春石化苗栗廠，林書鴻總裁(右二)全程陪同。勞動部／提供

為持續強化產業安全管理與火災爆炸預防機制，勞動部洪申翰6日率職安署長林毓堂及相關主管人員前往長春石油化學股份有限公司苗栗廠區參訪，並就工業安全管理制度及高風險製程之火災、爆炸防範對策進行交流與請益，林書鴻總裁亦全程陪同說明。

洪申翰於參訪過程中，實地瞭解該公司在製程安全管理（PSM）、設備完整性、危害辨識與風險評估，以及人員教育訓練等面向的具體作法，並肯定企業長期投入資源、建構系統化工安管理機制，對提升整體產業安全水準具有示範意義。

高風險化學製程與設備管理如稍有疏失，可能造成重大人員傷亡與社會衝擊。

洪申翰說，勞動部已在去年12月提出第一波針對營造業的職場減災計畫，第二波將針對製造業火災爆炸及中小企業提出減災策略，透過全面檢討法規並推廣製程安全管理技術工具，同時強化高風險廠場之專案檢查與輔導，協助事業單位落實火災爆炸預防措施。

洪申翰指出，降低職場火災爆炸災害、保障勞工生命安全，是勞動部責無旁貸的責任。未來將持續結合產官學資源，推動企業安全管理升級，打造更安全、更有韌性的工作環境，確保勞工安心就業、企業永續經營。

爆炸 火災 勞動部 洪申翰

延伸閱讀

為解缺工問題 海外攬才中心正式揭牌…洪申翰：明年推強迫勞動指引

多項勞動新制元旦上路 洪申翰：AI對勞權帶來前所未有挑戰、將擬指引

外送費將漲價？洪申翰：外送最低時薪保障 消費端影響不大

年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

相關新聞

外送專法三讀！每單保底45元、時薪最低工資1.25倍

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外平台管理法》立法，三讀條文明定，外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低...

東部綠能解方是什麼？ 國發會鎖定這兩項

東部地區擁有豐富且多元的自然資源，涵蓋地熱潛力與密集的溪流系統，同時也面臨聚落分散、環境與文化多元等特性。國家發展委員會...

勞長洪申翰參訪長春石化廠 肯定工安減災作為

為持續強化產業安全管理與火災爆炸預防機制，勞動部長洪申翰6日率職安署長林毓堂及相關主管人員前往長春石油化學股份有限公司苗...

親現身力挺社宅！ 蔡英文：相信中央會積極推動政策

前總統蔡英文6日在臉書發文表示，在賴清德總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶、租金補...

外送專法通過立法 勞動部揭三方保障

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，全文共計28條。勞動部長洪申翰表示，感謝立法院朝野各委員的提案及...

攻破3萬點！AI撐起半邊天 背後卻是一個台股兩個世界

台灣2025年經濟成長率超過7％，台股指數則已連續3年漲幅超過2成5，2026年1月5日更進一步攻上3萬點大關。這一切都拜工業革命4.0、AI崛起之賜，媒體報導充斥「股價創新高」、「資金狂潮」、「全民投資ETF」等盛世字眼，股民歡欣鼓舞之際，此時卻是一個台灣兩個世界，未買股票的人有如活在另一個世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。