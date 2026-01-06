親現身力挺社宅！ 蔡英文：相信中央會積極推動政策
前總統蔡英文6日在臉書發文表示，在賴清德總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶、租金補貼超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府幫助。她相信中央政府也會積極、持續與各地方政府一起，推動社會住宅與居住支持的政策。
蔡英文提到，這座社宅，開工時她有來，完工後、住戶入住時，她也來。
她指出，這座位於新北市中和的「保二安居」社宅很特別，總共317戶，100%保留給警消同仁和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住。招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧。
蔡英文表示，台灣民主、自由的日常，是由許多警消同仁長年默默付出。政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消同仁不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。
蔡英文說，今天內政部劉世芳部長，以及住都中心董事長花敬群也跟她分享，在賴清德總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。
緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，蔡英文強調，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。
蔡英文表示，她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。
