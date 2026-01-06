內政部引領營建產業轉型 「灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟正式成立

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部6日舉行「臺灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟成立大會，啟動營建產業數位轉型新篇章。圖／內政部
內政部6日舉行「臺灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟成立大會，啟動營建產業數位轉型新篇章。圖／內政部

為解決國內營建產業人力短缺與技術升級雙重困境，內政部6日舉行「臺灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟成立大會，啟動營建產業數位轉型新篇章。內政部次長董建宏致詞表示，此次成立「臺灣模組化建築聯盟」與「臺灣智慧營造與數位轉型推廣聯盟」，主要是秉承賴總統的國家整體產業數位化發展政策，呼應「智慧國家2.0綱領」，結合我國數位產業優勢，加速推動中小企業及傳統產業數位轉型。

董建宏指出，面對氣候變遷、節能減碳的挑戰，以及目前臺灣營建產業正面臨前所未有的勞動力轉型與減碳壓力。我們觀察到，傳統工法雖已臻成熟，但在效率提升、品質確保、淨零碳排方面已面臨瓶頸。因此，內政部近年積極配合國家數位轉型政策，全力推動營建產業標準化、自動化之數位轉型，落實「設計、製造、組裝」的數位化機制，透過構件標準化、預製化與預鑄化，以達到縮短30%工時、降低40%現場人力需求，以及材料精準使用減少營建廢棄物減碳5%的目標，並從實務面、技術面、組織面、機制面到產業生態面，全面推動營建業數位轉型，呼應低碳、數位雙軸轉型的國際新趨勢。

另一方面，基於「居住」是人民的基本權利，內政部為創造因應氣候變遷的居住方式，與面對台灣高齡化人屋雙老的問題，正積極推動老宅延壽計畫，建構高齡者在地安養、都市紋理持續再生的宜居環境，更要減少更新重建降低二氧化碳排放。今年行政院也特別把自主都更跟老宅延壽及相關的住宅政策，作為內需產業重要的龍頭。政府會挹注相當的資金跟修正相關的法規，希望與營建產業各位夥伴共同合作，以智慧化、數位化的方式，帶動營建業蓬勃發展，讓台灣每一個人的生活環境能夠變得更好。

董建宏更期望雙聯盟建立政府、產業、學術界、研究單位共同參與的平台，透過技術資訊交流、技術開發實證、人才培育、策略規劃等途徑，建構有利於導入機器人自動化施工、IoT自動化監測、數位化運作與管理的營建環境，實現省工、快速、品質提升及人才數位化培育目標。

內政部建築研究所表示，雙聯盟將聚焦四大核心目標：推動標準化、強化技術實證、策略研議規劃及培育跨領域人才，這次應邀與會演講的日本建設RX聯盟村上陸太會長，除分享日本在應對極度缺工下，發展出清潔機器人、搬運機器人、焊接機器人及挖掘機、塔式起重機遠端遙控系統等機器人技術的成功經驗外，也進一步談及未來台日產業聯盟合作方向，期望能在數位轉型與淨零碳排等領域，加強人才、技術、設備應用等方面交流，形成台日營建數位轉型的戰略夥伴，為台日營建產業共創雙贏。

內政部說，未來將持續在政策引導、技術發展、法令規範與制度調整上成為聯盟後盾，聯盟也計畫於今年與日本建設RX聯盟簽署合作備忘錄(MOU)，加深台日在營建技術與設備的交流合作，共同推動產業邁向數位轉型，帶領台灣營建產業走向國際。

數位 內政部 機器人

