委內瑞拉政局震盪影響有限 黃金避險買盤續強

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，地緣政治的不確定性已成為影響總體經濟環境的重大因素，預期在波動加劇下，將持續支撐貴金屬需求。儘管白銀在2025年底表現優於黃金，但市場預期黃金仍將重新回到地緣政治避險首選的地位，比起白銀更有機會出現反彈。

美國總統川普宣布，隨著馬杜洛被捕，委內瑞拉將暫時由美國接管。外界預期美國石油企業將進駐，協助重建已嚴重惡化的能源基礎設施，但相關進度可能需要一段時間。

由於委內瑞拉原油在國際市場只占很微小的比例，短期內對整體經濟與市場的影響有限，這也解釋國際油價、美股期貨及其他主要資產，並未出現明顯波動。委內瑞拉雖然擁有全球約17%的石油儲量，1970年代每日產量曾達350萬桶，占當時全球產量超過7%，但2025年的每日產量已降至約110萬桶。即使有美國投入大規模資金，短期內要顯著提升產量仍不容易。

此外，市場預期川普政府將擴大美國國防支出，進一步加大美國公債長端殖利率曲線的陡峭化壓力。同時，長天期債券將面臨財政支出擴大帶來的通膨衝擊，即便聯準會持續釋出降息訊號，基於上述因素，相較於固定收益，更偏好投資股票。

亞洲市場反應相對溫和，北亞市場焦點仍鎖定在AI投資帶來的結構性利多，地緣政治疑慮影響相對有限。此外，亞太地區為石油淨進口區，若川普總統接管委內瑞拉石油業後推動石油增產，可能壓低原油價格，進而抑制亞太地區的通膨。這些變數可望再度為亞洲央行創造貨幣寬鬆的空間，而貨幣寬鬆通常有助於股價上漲。