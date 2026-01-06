供應過剩壓力未解 2026年第1季黃豆價格震盪偏弱

時序進入2026年第1季，因持續受到南美洲豐沛產量、美國庫存增加以及中國大陸需求放緩的影響，預期黃豆價格將維持震盪偏弱的格局。而大陸對美國黃豆的採購進度、南美洲黃豆收成情況及全球貿易動態將主導第一季走勢，此外，南美洲的天候狀況與中美兩國的貿易政策也是市場關注的重要變數。

街口投信分析，作為全球黃豆最大的生產區，預期南美洲的巴西與阿根廷，在2025/26年度的產量將創下歷史新高。雖然巴西國家供應公司（Conab）在12月發布的月報中，將巴西黃豆的預估產量下調至1.7712億噸，但仍較上一年度增加3.3%，豐收的農獲將在第1季逐步湧進市場，並持續擴張全球黃豆供應量。阿根廷亦受益於有利的降雨，預期出口量增加。美國方面，雖然在美國政府與民間的努力下，其國內的黃豆加工量不斷增加，但龐大的產量卻無法完全消化，迫使出口競爭加劇，對價格構成下行壓力。

另外，近期CBOT的交易顯示，市場對黃豆的充裕供應非常敏感，2025年12月的黃豆期貨走勢始終疲弱。美國農業部展望報告預測，2025/26年度黃豆名目價格維持在約10美元/蒲式耳的水準，期末庫存必需逐步減少，才有可能帶來上漲動能，但2026年第1季，巴西出口將達到高峰，並加劇全球庫存累積。

大陸作為全球最大的黃豆進口國，其採購進度直接牽動著價格變化。儘管中美兩國在2025年10月達成貿易休戰協議，但大陸對美國黃豆的採購進度不如預期，導致市場失望的情緒蔓延。黃豆價格走高的關鍵在於中國需求的實質改善，若裝船與出貨順利，將消化庫存並提供支撐；反之，若大陸進口放緩，則將延續疲弱走勢。

大陸國內飼料需求穩定但無爆發性成長，同時轉向巴西黃豆來源的比例不斷上升，因此第1季需求展望偏向謹慎。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，非商業交易人的淨多單部位呈現縮減的趨勢，同樣反映出市場對需求前景的保守看法。而歐美國內需求如豆粕加工雖有支撐，但無法抵銷出口疲弱影響，預期全球黃豆需求成長率偏低，至少低於供應的增加速度。

其它的觀察重點，如天候、地緣政治與貿易政策也將增添黃豆價格的波動。阿根廷受到乾旱的影響，在第1季黃豆的收成可能不如預期，若乾旱加劇，供應中斷風險有機會推升價格。美國RFS/RVO最終規則，預計在2026年第1季明朗，乙醇政策若較有利於玉米，可能壓縮黃豆種植面積，間接支撐價格。

街口投信表示，整體而言，2026年第1季黃豆市場基本面仍以供應過剩為主，價格走勢偏向中性至偏弱。不過，若大陸需求出現回溫，或南美洲產量因天候因素不如預期，黃豆價格仍存在階段性回穩的可能。