2025銅市結構性重置 2026第1季高檔震盪待爆發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年對銅市場而言，是結構性重置的里程碑。銅價已從傳統景氣週期轉向由長期稀缺與地緣政治驅動的新時代。展望2026年第1季，銅價走勢將在強勁的結構性支撐與複雜大國角力間博弈，呈現「高檔震盪、等待爆發」的關鍵態勢。

在供應面，銅價下行空間受到開採成本與戰略政策雙重限制。首先，全球能源成本、勞動成本與新礦場開發成本攀升，使銅礦開採平均成本逐步上移，形成長期底部支撐。環境審批難題亦限制供應彈性，難以緩解長期缺口。

其次，中國大陸實施戰略性政策，縮減銅冶煉產能，將供應問題延伸至中游，直接衝擊全球精煉銅供應。成本上升與政策支撐形成雙重鎖定，使第一季銅價大幅回落的機率偏低。

儘管供應端穩定，銅價仍受國際資金與庫存變化影響。預期美國持續降息，投機資金快速進出將增加銅價波動。加上美國對大陸銅製品加徵關稅，造成LME、SHFE、COMEX三大交易所庫存分化—LME與SHFE庫存低迷，而COMEX大增，使全球庫存再平衡失效，進一步加大短期價格波動。

街口投信認為，短期內，銅價高位可能抑制下游回補庫存，形成上漲阻力。但長期結構性需求正在積蓄力量。電氣化、AI基礎設施、綠色能源部署及全球電網升級，將成為下一輪強勁漲勢核心動力。其中，AI伺服器與數據中心的銅用量超過傳統伺服器，電網升級需求至2035年將占全球總需求一半以上。

街口投信表示，銅已不再是周期性基本金屬，而是關乎國家戰略安全的「新石油」。第1季高檔震盪階段，正是長期投資人積累籌碼的關鍵期。在成本與政策雙重鎖定下，銅價大幅回落風險低，提供堅實安全邊際，為戰略性布局提供理想窗口。

美國 伺服器

