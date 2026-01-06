2025油價波動劇烈 供應過剩與地緣風險拉扯市場

2025年油價受到多重因素干擾。美國原油每日產量再度創下歷史新高，達到每日1,386.2萬桶，加上EIA預估全球石油庫存將持續增加，使國際油價承受下行壓力。雖中東地緣政治衝突曾短暫推升油價，但在市場對供應過剩的擔憂下，油價呈現大幅波動並持續走低。

街口投信分析，近期美、中、歐製造業PMI顯示全球經濟活動放緩。美國製造業活動疲弱，中國及歐洲經濟亦有減速跡象，可能導致油品需求下降。此外，美國油商開採技術持續提升，使每日原油產量屢創新高，進一步加劇供應過剩問題。

街口投信表示，面對2026年可能下降的市場需求，OPEC+已暫停第1季增產計畫；另一方面，俄烏停火談判因俄羅斯立場強硬而受阻，使短線供應大幅增加的可能性有限。值得注意的是，伊朗因經濟困境爆發大規模抗議，美國對委內瑞拉的軍事行動亦可能中斷該國石油供應，短線地緣政治風險或推高油價，對長期下行趨勢形成扭轉壓力。

油價持續下跌可能抑制上游業務擴張，並迫使產油國重新平衡市場。預計供應產能將從2025年的每日1億8千萬桶開始下滑，至2029年後隨非OPEC+專案儲備減少而萎縮。若OPEC+進行減產拉抬油價，加上新興市場人口持續增長推動能源需求，長期油價有機會呈現「先蹲後跳」的走勢。