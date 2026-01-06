快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

2025油價波動劇烈 供應過剩與地緣風險拉扯市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年油價受到多重因素干擾。美國原油每日產量再度創下歷史新高，達到每日1,386.2萬桶，加上EIA預估全球石油庫存將持續增加，使國際油價承受下行壓力。雖中東地緣政治衝突曾短暫推升油價，但在市場對供應過剩的擔憂下，油價呈現大幅波動並持續走低。

街口投信分析，近期美、中、歐製造業PMI顯示全球經濟活動放緩。美國製造業活動疲弱，中國及歐洲經濟亦有減速跡象，可能導致油品需求下降。此外，美國油商開採技術持續提升，使每日原油產量屢創新高，進一步加劇供應過剩問題。

街口投信表示，面對2026年可能下降的市場需求，OPEC+已暫停第1季增產計畫；另一方面，俄烏停火談判因俄羅斯立場強硬而受阻，使短線供應大幅增加的可能性有限。值得注意的是，伊朗因經濟困境爆發大規模抗議，美國對委內瑞拉的軍事行動亦可能中斷該國石油供應，短線地緣政治風險或推高油價，對長期下行趨勢形成扭轉壓力。

油價持續下跌可能抑制上游業務擴張，並迫使產油國重新平衡市場。預計供應產能將從2025年的每日1億8千萬桶開始下滑，至2029年後隨非OPEC+專案儲備減少而萎縮。若OPEC+進行減產拉抬油價，加上新興市場人口持續增長推動能源需求，長期油價有機會呈現「先蹲後跳」的走勢。

國際油價 新興市場 地緣政治風險

延伸閱讀

地緣政治緊張升溫…油價多空拉鋸 金銀齊漲

油價要降了 台灣中油自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元

供應過剩預期抵消地緣政治風險 油價持穩

加油要快！油價連兩周調降後 下周汽柴油每公升均調漲0.4元

相關新聞

外送專法三讀！每單保底45元、時薪最低工資1.25倍

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外平台管理法》立法，三讀條文明定，外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低...

外送專法通過立法 勞動部揭三方保障

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，全文共計28條。勞動部長洪申翰表示，感謝立法院朝野各委員的提案及...

攻破3萬點！AI撐起半邊天 背後卻是一個台股兩個世界

台灣2025年經濟成長率超過7％，台股指數則已連續3年漲幅超過2成5，2026年1月5日更進一步攻上3萬點大關。這一切都拜工業革命4.0、AI崛起之賜，媒體報導充斥「股價創新高」、「資金狂潮」、「全民投資ETF」等盛世字眼，股民歡欣鼓舞之際，此時卻是一個台灣兩個世界，未買股票的人有如活在另一個世界。

AI基本法借鏡國外 美專法重競爭、歐盟南韓有罰則

立法院去年底通過ＡＩ基本法前，美、歐、日、韓都已相繼制訂ＡＩ專法或政策計畫，目標不外乎推進ＡＩ研發並明定應如何管制風險。...

新聞眼／不能只有AI基本法 各部會「作用法」 牽動產業發展

討論多年的台灣ＡＩ基本法去年底在立法院三讀通過，不過，基本法只是一個起點，各部會因應ＡＩ訂定的「作用法」將更為關鍵，不僅...

人力遭取代…勞基法有漏洞 難防AI歧視

對各行各業員工來說，最關切工作是否被ＡＩ取代，ＡＩ基本法又是否能保障勞工權益？台大國發所兼任教授辛炳隆指出，ＡＩ時代來臨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。