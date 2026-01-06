經濟部所屬事業機構新進職員甄試 7日公告進入複試人員名單

經濟部所屬事業機構，包含台糖公司、台電公司、台灣中油公司及台水公司114年新進職員甄試進入複試人員名單預定於115年1月7日（星期三）下午2時在經濟部公布欄公告，並於甄試網站（https://service.taipower.com.tw/Exam/）及各事業機構網站同步公告。

經濟部6日表示，上開公告時間如因試務處作業需要或其他因素而有調整時，將另於甄試網站通知。

經濟部表示，另依本甄試簡章規定，為提升考試公平性、防止舞弊情事及再次確認應考人之專業知識與能力符合各用人機構進用標準，本年於複試時進行「複評測試」項目，試務處將以英文或專業科目之測驗式試題進行複評測試，複評結果不計入複試成績，惟複評結果如與初（筆）試成績差距過大，該結果將列為口試合格與否之重要參據。

應考人如有試務相關疑義，歡迎洽詢「試務處」：

聯絡電話：02-23666409／0910-150166；E-MAIL：exam096@taipower.com.tw