外送員專法三讀通過 工會：制度化新里程

中央社／ 台北6日電

立法院會今天三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，外送員工會表示，專法明確建立外送員最低報酬保障、保險制度及停權與申訴救濟機制，正式邁入制度化新里程。

「外送員權益保障及外送平臺管理法」今天在立法院三讀通過，有關外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。

由各外送員工會組成的台灣外送產業權益促進聯盟發布新聞稿指出，外送員權益爭取歷程已超過6年半，從專法正式倡議至今也歷經5年，橫跨三屆政府與立法院任期，過程中數度面臨平台反對、社會誤解與政治現實的高度阻力，今日能完成三讀立法，實屬得來不易的重要里程碑。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上，這不只是保障外送員，更是讓整個產業走向健康、可長可久發展的關鍵一步。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會將從過去積極倡議立法的角色，正式轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障在現場被稀釋或架空。

外送員 報酬 立法院

相關新聞

外送專法三讀！每單保底45元、時薪最低工資1.25倍

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外平台管理法》立法，三讀條文明定，外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低...

外送專法通過立法 勞動部揭三方保障

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，全文共計28條。勞動部長洪申翰表示，感謝立法院朝野各委員的提案及...

攻破3萬點！AI撐起半邊天 背後卻是一個台股兩個世界

台灣2025年經濟成長率超過7％，台股指數則已連續3年漲幅超過2成5，2026年1月5日更進一步攻上3萬點大關。這一切都拜工業革命4.0、AI崛起之賜，媒體報導充斥「股價創新高」、「資金狂潮」、「全民投資ETF」等盛世字眼，股民歡欣鼓舞之際，此時卻是一個台灣兩個世界，未買股票的人有如活在另一個世界。

AI基本法借鏡國外 美專法重競爭、歐盟南韓有罰則

立法院去年底通過ＡＩ基本法前，美、歐、日、韓都已相繼制訂ＡＩ專法或政策計畫，目標不外乎推進ＡＩ研發並明定應如何管制風險。...

新聞眼／不能只有AI基本法 各部會「作用法」 牽動產業發展

討論多年的台灣ＡＩ基本法去年底在立法院三讀通過，不過，基本法只是一個起點，各部會因應ＡＩ訂定的「作用法」將更為關鍵，不僅...

人力遭取代…勞基法有漏洞 難防AI歧視

對各行各業員工來說，最關切工作是否被ＡＩ取代，ＡＩ基本法又是否能保障勞工權益？台大國發所兼任教授辛炳隆指出，ＡＩ時代來臨...

