外送專法三讀 強迫外送員接單罰最高50萬元

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外平台管理法》立法，其中第四章罰則的部分，分為六項種類。平台業者若強迫外送員接單，或外送員違反交通規定且未完成安全講習就跑外送，最高罰鍰50萬元。

外送專法三讀條文之中，有關罰則的部分，六項說明如下：

一、強迫外送員接單（第11條、第15條），由直轄市、縣市主管機關處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

二、外送員違反交通規定，平台業者應通知外送員完成運送安全講習；完成講習前，平台業者不得迫使其跑外送（第23條）。違者由交通主管機關處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

三、外送員死亡或重傷住院，平台業者應於八小時內通報當地勞動檢查機構，並於事後實施事故調查（第21條）。違者由主管機關處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

四、外送平台業者拒絕、規避或妨礙主管機關、目的事業主管機關監督、檢查及調閱紀錄者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

五、外送平台業者有下列情形之一者，由主管機關或目的事業主管機關處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰：

（一）平台業者應於外送服務契約成立後七日內，提供書面或電子契約予外送員收執；應幫外送員辦理災保；消費者訂購商品之時間及內容物，及外送合作、外送服務契約，平台業者應保存至少二年。

（二）平台業者對新加入之外送員，應提供一定時數之職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要之教育訓練。平台業者每年應要求提供外送服務之外送員，至少完成一定時數之教育訓練。

（三）有關平台業者給付外送員報酬的相關規範（第5條第2項至第5項）；外送員依規定終止外送服務契約，平台業者應發給外送員經濟補償；平台業者應建立申訴制度，提供外送員進行申訴；平台業者應為外送員投保團體傷害保險及責任保險，未投保前不得使外送員提供外送服務。

六、外送平台業者對新加入之外送員，應提供一定時數之職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要之教育訓練。外送平台業者每年應要求提供外送服務之外送員，至少完成一定時數之教育訓練。違者將依《職業安全衛生法》相關規定處罰。