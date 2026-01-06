聽新聞
AI基本法借鏡國外 美專法重競爭、歐盟南韓有罰則

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

立法院去年底通過ＡＩ基本法前，美、歐、日、韓都已相繼制訂ＡＩ專法或政策計畫，目標不外乎推進ＡＩ研發並明定應如何管制風險。其中，美國著重競逐技術主導地位，與日本同樣仰賴既有法規框架，未新設罰則，這一點似乎與我國類似。歐盟則強調管理風險，與南韓均能處罰企業。

歐盟歐洲議會二○二四年三月率先通過「ＡＩ法」，依據風險高低管理ＡＩ。該法認為風險最高而禁用的ＡＩ應用，包括使用政治、宗教等敏感個人特質建立生物辨識歸類系統等。

南韓國會二○二四年十二月通過「ＡＩ發展與建立信任基本法」（ＡＩ基本法），今年一月生效，確立政府在ＡＩ研發、資料訓練政策、應用推廣等方面提供支持的基礎，同時定義作為監管目標的高風險ＡＩ和生成式ＡＩ，防止技術限制或ＡＩ誤用濫用導致的潛在問題。

美國拜登政府二○二三年曾發布行政命令，要求制定ＡＩ使用過程涉及安全、公平、公民權利、國安的相關指引，但川普新政府未延續，去年七月公布新的「ＡＩ行動計畫」，以放寬環境規範，並大幅擴大對盟友的ＡＩ出口，來維持美國對中國大陸的ＡＩ技術領先優勢。

日本去年五月也通過首部ＡＩ專法，簡稱「ＡＩ推進法」，同年九月完整生效，以促進ＡＩ應用並應對ＡＩ濫用風險，從而緩解公眾擔憂，意在支持而非限制ＡＩ開發和應用。

美國智庫戰略國際研究中心指出，美、日監管方式相似，尋求借助在特定領域的既有法律法規框架，也偏好針對特定產業和應用個案，進行與特定風險相應的監管。各國ＡＩ政策的差異也反映國家戰略。

其中，美國明確目標是競逐技術主導地位，視ＡＩ為能改變地緣政治權力平衡的戰略資產，日本則優先考慮促進大眾對ＡＩ的信任，是聚焦產業政策、合作式路線。

