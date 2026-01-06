新聞眼／不能只有AI基本法！各部會「作用法」 牽動產業發展

討論多年的台灣ＡＩ基本法去年底在立法院三讀通過，不過，基本法只是一個起點，各部會因應ＡＩ訂定的「作用法」將更為關鍵，不僅關乎ＡＩ監管能否落實，也將決定ＡＩ相關產業發展能否快速起飛。

ＡＩ基本法主要訂定的是大方向、大框架，明確規範什麼該推動、什麼不可以做。舉例來說，ＡＩ基本法規定，「應以兒少最佳利益為原則，人工智慧產品或系統經中央目的事業主管機關會商數位發展部認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語」。

光是這項規定，就讓不少父母相當心安。網路上很多影片都是由ＡＩ自動生成，但兒少不見得能在第一時間辨別何為ＡＩ生成，未來只要能對「高風險ＡＩ」標註明確警語，就可讓兒少、甚至是各年齡層的民眾分辨真偽，以免被假資訊誤導。

不過，基本法訂完框架後，接下來，實務上仍會遇到許多問題。這部分要回歸各部會訂立作用法進行管理。

以ＡＩ產業所遇到的難題為例，業者要來台灣設立ＡＩ資料中心，但銀行能否授信、通過聯貸案是第一個會碰到的實務問題，因為銀行必須思考此類授信是否會牴觸銀行法第七十二條之二「不動產放款上限」的規定。實際來看，資料中心的確是企業建築，雖然這個建築物主體主要是用來發展ＡＩ，但對銀行來說，是否同意放款確實都相當為難。

ＡＩ基本法並不會做細節規範，最終還是得要回到各部會去做相關解釋，或者另訂作用法。假如台灣未來是以ＡＩ產業發展為重，那麼，ＡＩ基礎建設中相關的建築資金放款，能否排除在銀行法七十二條之二規範之外，政府必須跨部會進行研商。

各部會能夠多快訂完相關作用法，也將對台灣ＡＩ產業發展有重要且深遠的影響。