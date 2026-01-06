人力遭取代！勞基法有漏洞 難防AI歧視

對各行各業員工來說，最關切工作是否被ＡＩ取代，ＡＩ基本法又是否能保障勞工權益？台大國發所兼任教授辛炳隆指出，ＡＩ時代來臨對就業市場負面影響有四項，分別是工作機會被取代、個人資訊隱私權保障、就業歧視、職安問題。

有些問題在現行補償及救濟機制已有，唯獨雇主因採用ＡＩ工具調整工作，現行無預防機制，政府最應補強這項漏洞，尤以鬆綁團體協約法第十五條最重要。

辛炳隆表示，ＡＩ興起後，國際很多討論是ＡＩ透過演算法進行就業歧視、透過ＡＩ建議汰換人選，這部分在勞工界反應兩極。有人認為透過ＡＩ大數據演算法，算出那些員工要汰除，避開人為歧視；但有人認為如果是先提供的背景資料本身就有歧視，資料輸進去後再以此大數據演算，跳脫不了原本存在的歧視。也就是目前勞基法、就服法比較能處理人為歧視，但沒辦法處理ＡＩ造成的歧視，所以應規範某些決策不能透過ＡＩ處理。

其次，有關工作被取代，辛炳隆說，目前勞基法及就業服務法都有加強工作技能，或失業後應該進行的補償措施，唯獨缺乏事先預防機制，這在ＡＩ時代來臨時也一樣是漏洞。其中最大問題是團體協約法第十五條明定「團體協約不得有限制雇主採用新式機器、改良生產、買入製成品或加工品之約定。」該規定指即使員工知道雇主要導入ＡＩ新技術，也沒有權利進行協商，如此員工只能等待事後被資遣後轉業，ＡＩ基本法通過後，政府最該補強的是團協法第十五條的鬆綁，提供勞工有事前協商預防機會。

辛炳隆強調，ＡＩ會取代多少工作，不只是技術可行性，還有成本考量，就如同過去自動化生產或是使用機器人手臂改善流程，雖然技術上可行，但改變流程或是整個廠房重建的成本更大，以致很多企業並未採用，所以ＡＩ會取代多少人力，就看兩者的成本何時死亡交叉，畢竟ＡＩ技術會愈來愈純熟，成本會愈來愈低，反之，人工及管理成本會愈來愈高。