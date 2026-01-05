快訊

台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能 萬張再生憑證由「這公司」全數收購

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能發電，再加上少部分沼氣發電，2026年預計產生萬張再生能源憑證，外界認為由台積電全數買下。（路透）
台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能發電，再加上少部分沼氣發電，2026年預計產生萬張再生能源憑證，據了解，將由國內半導體龍頭「有多少買多少」。外界認為，就是由台積電（2330）全數買下。

台糖5日舉行記者會，說明台糖目前減碳及能源轉型布局。台糖表示，在2030年達成減碳28%目標，可望達成。

台糖董事會已通過新增電業營業項目，將申請電業執照，現待經濟部同意。台電副總經理曾見占表示，目前台糖並未直接開發光電，主要都是民間業者租用台糖土地開發光電，未來台糖若要自己開發光電，超過2MW就需要電業執照，因此台糖決定新增經營電業項目。

曾見占表示，未來部分台糖停車場屋頂、或林相不佳、樹種不出來區域，是可以考慮規畫太陽光電

台糖表示，目前都是民間租用台糖土地、滯洪池開發太陽光，至2024年達543MW，2025年幾乎沒有進展，近年因光電引發爭議不小，原先向台糖租地開發光電都已全面停止。

台糖在綠能轉型布局則有初步成果。台糖表示，這兩年虎尾糖廠及善化糖廠汽電共生已相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，2024年虎尾糖廠產出4,438張再生能源憑證，成功標售予「知名科技業大廠」。台糖預估，2026年起2座糖廠共可產出約9,000張生質能再生能源憑證，再加上少許沼氣發電，估計將約有萬張再生能源憑證，全數由該「知名科技業大廠」訂走。

此外，台糖虎尾糖廠汽電共生以蔗渣為生質能燃料，燃燒排放的二氧化碳會藉由光合作用回到甘蔗生長所用，形成自然的碳循環系統。為使整體環境達到減碳效果，台糖已與國家原子能科技研究院合作，在糖廠開工期間，實地測試以其研發的設備捕捉煙道中的二氧化碳，再進一步轉化為小蘇打等開發清潔用品。簡言之，由國原院提供自主研發的碳捕捉設備與技術，捕捉製糖過程中糖廠煙囪排出的煙道氣二氧化碳，並轉化為小蘇打，現交由耐斯公司加工製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，具體落實「碳從廢料變資源」之理念。

台糖已著手開發森林碳匯，包含與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，規劃以大農大富平地森林園區50公頃造林地向環境部申請自願減量專案。同時參考國有財產署企業造林實例模式，規劃公開標租位於彰化縣二林鎮面積20公頃的蔗作畸零地，提供企業投入植林，以增進森林碳匯。不過依照環境部規範流程，預估約5年後才能取得碳權。

台糖 太陽光電 台積電 再生能源 減碳

