觀光署修正旅宿業外籍學生實習要點 津貼不得低於基本工資

為吸引外國大專以上學生來台實習、培育觀光旅宿人才，交通部觀光署5日公告「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來我國實習要點」，要求旅宿業者提供的實習津貼不得低於勞動部公告的最低工資標準，不過得扣除膳宿費。

根據正規定，觀光旅館業及旅館業如欲申請外國籍學生來台實習，須向觀光署提出申請，經核准後，由學生持核准函向我國駐外館處申請簽證；是否核發簽證，仍由駐外館處依職權認定。若涉及違反公序良俗、危害國安、公共利益、國民健康，或有重大職業災害風險者，將不予受理。

觀光署指出，來台實習的外國籍學生，須為旅宿、餐飲、觀光、運動休閒、管理、華語或英語等相關科系，且就讀學校須列入教育部公告的外國大專校院參考名冊，或為當地政府或認證機構認可的正式學校。學生至少須完成一學期學業，年齡須與學制相符，並具備基本中文或英文能力。

在申請程序上，實習單位須於實習前備妥申請書、學生基本資料、護照影本、在學證明、實習計畫、在台行程表、實習效益評估，以及與學生就讀學校的合作證明等文件送交觀光署審查。實習計畫須載明實習內容、實習地點、指導人員、實習期間、住宿安排，以及獎助金或生活津貼等經費規劃。

觀光署也明定，外籍學生來台實習的期間，不得超過其原就讀學制的一半，且以申請一次為限；若學生曾獲其他部會核准來台實習，其實習期間亦須一併納入計算。

為保障外籍學生權益，實習單位須依核准計畫辦理，不得任意變更內容，也不得變相增加實習時數、苛扣津貼、扣留護照或限制人身自由，並應落實安全衛生教育訓練及保險投保。實習期間每日不得超過八小時、每周不得超過四十小時，原則上不得於晚間十時至翌日清晨六時實習，除非取得學生書面同意。

此外，若外籍學生於實習期間有從事學習訓練以外的勞務或工作，其獎助金及生活津貼合計，不得低於基本工資標準。實習單位也須配合政府機關聯合訪視，並於實習期滿後核發實習證明，回報觀光署備查。

根據勞動部先前公告指出，今年元旦起，每月最低工資為2萬9,500元，每小時最低工資196元；膳宿費則以2007年勞委會（勞動部前身）函釋，以5,000元為上限。

觀光署強調，若實習單位檢附文件不實、違反實習管理規定且未改善，或涉及危害公共利益等情形，將撤銷或廢止實習核准，並視情節於三個月至兩年內不再受理申請。

另規定，非英語系國家學生在台實習滿一年後，若未通過華語文能力測驗或歐洲語言共同參考架構A2以上標準，觀光署得撤銷或廢止其實習許可。觀光署必要時，也可請駐外館處協助查核學生身分及相關文件真偽。

觀光署表示，若外國政府或我國駐外館處另有相關規定，將依其規定辦理。