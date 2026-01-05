年關救星勞保紓困貸款申請金額達128億元 已核准97億元逼近去年

每年底由土地銀行配合勞動部辦理勞保紓困貸款，今年度已於2日申請截止，統計至5日下午4時止，申請案件數128,252件、申請金額約127億9,875萬元；勞保局已核准案件數為97,212件，核准金額約97億703萬元。

後續向土銀申請案件只剩少部分郵寄案件，差異不大。至於勞保局核准案件及金額，最終由勞保局公布數字為準，目前估計要到1月底或2月才會公布。

土地銀行指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，但必須同時符合三項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款（或曾借貸已繳清）。

另外，勞保紓困貸款撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

土地銀行自2003年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，為提供更便利、快速的服務，土地銀行持續強化數位系統功能，2025年度勞保紓困貸款案件共104,712件、貸款金額約104.58億元，其中超過99％案件為線上申請、自動撥款，充分展現數位化成效，並讓勞工朋友即時獲得貸款資金。