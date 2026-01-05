東元電機首度入列「2025年台灣最佳國際品牌」 品牌轉型獲肯定

由經濟部產業發展署主辦、台灣經濟研究院執行的「2025台灣最佳國際品牌」5日揭曉，東元（1504）電機首度入榜，以0.699億美元（約新台幣22.62億元）品牌價值位居第25名，成為今年唯二新入榜企業之一。

主辦單位指出，東元以能源整合服務為核心推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，成功躍升為前25大品牌新秀，展現品牌再造與轉型成果。

東元利明献董事長於2024年接任後，推動公司轉型與全球品牌專案，確立「電氣化、智能化、綠色能源」願景，從設備製造商邁向能源整合服務與解決方案的供應商。

利明献表示，首度入列「台灣最佳國際品牌」，對東元而言是重要里程碑，未來會以更清晰的品牌架構與更一致的行動，為客戶創造價值，將東元的服務與技術力轉化為客戶低碳轉型的競爭力。

因應全球AI加速與低碳需求升溫，東元電機近日也針對事業群進行組織改造，原有的「機電系統事業群」、「電力能源事業群」、「空調科技事業群」三大事業群更名並加速核心事業發展，再新增「能源暨系統自動化事業群」全力投入ESCO 節能服務；四大事業群將以電氣化、智能化、與綠色能源的多元高效解決方案回應市場與客戶，共創價值、邁向綠色永續。

「2025年台灣最佳國際品牌」由產發署委託全球權威品牌鑑價機構Interbrand進行鑑價。Interbrand評審分析，東元在2024年啟動品牌再造並聚焦永續發展，透過更新品牌表達、同步回應受眾需求並持續產出創新解決方案，展現出清晰的品牌方向與敏捷的創新實力。