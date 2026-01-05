快訊

傳吳欣修升任海委會常務副主委 蔡長展接國土署長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
傳海洋委員會常務副主任委員將由內政部國土管理署長吳欣修升任。記者黃義書／攝影
海洋委員會常務副主任委員懸缺近一個月，據了解相關人事案已確定拍板，由內政部國土管理署長吳欣修升任；至於國土署長接任人選，將由甫調任內政部擔任參事的前高雄市水利局長蔡長展接棒，然知情人士指出，相關人事仍待最後核定，目前尚未定案。

據了解，行政院已核定吳欣修升任海委會常務副主委，近期將正式接任。吳欣修畢業於成功大學都市計畫研究所，曾任原台南縣政府城鄉發展局長、台南市政府都市發展局長、副秘書長及秘書長。總統賴清德擔任台南市長期間，吳欣修由都發局長拔擢為副秘書長，後續升任秘書長。2018年2月接掌改制前的營建署署長，現任國土署長，期間協助推動社會住宅、租金補貼等住宅政策，表現獲得肯定。

至於國土署長接任人選，外界點名蔡長展。蔡長展今日調任內政部擔任參事，是否升任國土署長仍有待最後確認。蔡長展畢業於成功大學土木工程學系，具碩士及博士學位，1995年通過特種考試技術人員乙等考試土木工程科，2009年完成薦任公務人員晉升簡任官等訓練，歷任高雄市政府參事、高雄市政府工務局長及水利局長。

內政部 海洋 都市計畫 社會住宅

