川普不到1天解決委內瑞拉 李鎮宇：「一石二鳥」的背後戰略是這樣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國總統川普（右）3日在佛羅里達州舉行記者會，說明對委內瑞拉的軍事行動；國務卿魯比歐（左）隨後也發表談話。（路透）
美國總統川普（右）3日在佛羅里達州舉行記者會，說明對委內瑞拉的軍事行動；國務卿魯比歐（左）隨後也發表談話。（路透）

美國總統川普不到24小時解決委內瑞拉，原來這樣盤算「一石二鳥」之計。川普逮捕委國總統馬杜洛夫婦，終結13年的馬杜洛政權，由於速度太快，外界還在霧裡看花，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇認為，這是「一石二鳥」之計，一是對外宣示啟動「門羅主義2.0」，警告美洲的事情由美國來處理，中國和俄羅斯都靠邊戰不要插手，二來則是要把油價打下來，聯準會之後就有更大的降息空間。

李鎮宇認為，拿下委內瑞拉是川普擬拔除俄中在西半球的戰略前哨，之後川普向古巴、尼加拉瓜等國發出直接警告，不要想介入拉丁美洲國家的政局，尤其委國和中國與俄羅斯交好，使川普向中俄示警意味更加濃厚。

另一方面，李鎮宇也指出，由於美國在委內瑞拉展現的「軍事決心」可能被解讀為對中國的威懾，因此，亦可能刺激中國加速對台軍事準備，以防止類似 的「斬首」突襲發生在自身勢力範圍。

台新投顧內部根據國際能源署（IEA）的資料推估，在美國取得委內瑞拉的油價之後，今年布蘭特原油期貨均價有機會落在55美元/每桶以下，但目前最新消息已傳出伊朗領袖何梅尼準備逃亡，倘若川普一連拿下委國、伊朗，李鎮宇指出，油價將降更低，甚至在每桶50美元以下，倘若川普一口氣拿下委國、伊朗的石油控制權，油價鐵定大幅降低，甚至可能來到每桶45美元。

雖然本身是首席經濟學家，但李鎮宇認為已經不能從「經濟學」觀點看川普，尤其是他善用地緣政治來影響總體經濟，進而去左右貨幣政策，川普第一次任期，當時油價每桶僅45元，現在川普一面施壓聯準會降息，一面透過政治手段打下油價，進而壓低通膨率，目標為降至2%，接下來就更能施壓聯準會降息。

川普 台新新光金控 油價

