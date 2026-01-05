台灣出口規模刷新高、近6千億美元！賴總統承諾持續支持企業

賴清德總統5日上午在總統府接見「進出口商業同業公會全國聯合會」。他提到，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣出口表現更加亮眼，截至去年11月，台灣出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高。政府會持續支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。

賴總統致詞表示，很高興在新年開始不久，就能跟各位進出口產業的先進齊聚一堂，針對台灣經貿發展的方向，交換意見。也利用這個難得的機會謝謝大家，對台灣經濟發展陸續貢獻良多。各位都是長期站在經貿第一線，為台灣走向世界、讓世界走進台灣，是國家社會經濟發展最大的動力。

賴總統說，特別感謝進出口商業同業公會全聯會，持續扮演產業與政府間的重要橋樑，透過務實建言與積極參與，協助政府因應各項挑戰，共同為產業開拓更大的國際空間。

賴總統指出，2025年，全球經濟充滿變化及挑戰，但根據IMF預估，全球經濟成長率為3.2%；而台灣在全體國人的共同努力之下，穩健成長，台灣的經濟成長率，主計總處預估將高達7.37%。

他提到，另外，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣出口表現更加亮眼。截至去年11月，台灣出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中，具高度的競爭力跟產業動能。

他肯定道，這些成果，都來自一代代先進的耕耘累積。各位以「一卡皮箱走天下」，這款的打拚精神，拓展全球布局，並且引進新技術、深耕新興市場，不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓我們成為全球供應鏈中，不可或缺的重要一員。

賴總統承諾，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整，以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

賴總統表示，政府除了透過「投資台灣三大方案」，以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，也會持續支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。

他指出，目前經濟部已經推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證，以及爭取海外訂單措施，來強化企業資金彈性，提升技術能量。

賴總統提到，政府也透過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」，推動數位轉型、淨零轉型，以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠，以及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。

賴總統重申，2026年是非常關鍵的一年。要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

他表示，未來，政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，與各位一起降低外在風險、掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中，站得更穩、也走得更遠。再次感謝各位對台灣經貿發展的貢獻。