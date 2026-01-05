快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

台灣出口規模刷新高、近6千億美元！賴總統承諾持續支持企業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統接見「進出口商業同業公會全國聯合會」。總統府／提供
賴清德總統接見「進出口商業同業公會全國聯合會」。總統府／提供

賴清德總統5日上午在總統府接見「進出口商業同業公會全國聯合會」。他提到，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣出口表現更加亮眼，截至去年11月，台灣出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高。政府會持續支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局

賴總統致詞表示，很高興在新年開始不久，就能跟各位進出口產業的先進齊聚一堂，針對台灣經貿發展的方向，交換意見。也利用這個難得的機會謝謝大家，對台灣經濟發展陸續貢獻良多。各位都是長期站在經貿第一線，為台灣走向世界、讓世界走進台灣，是國家社會經濟發展最大的動力。

賴總統說，特別感謝進出口商業同業公會全聯會，持續扮演產業與政府間的重要橋樑，透過務實建言與積極參與，協助政府因應各項挑戰，共同為產業開拓更大的國際空間。

賴總統指出，2025年，全球經濟充滿變化及挑戰，但根據IMF預估，全球經濟成長率為3.2%；而台灣在全體國人的共同努力之下，穩健成長，台灣的經濟成長率，主計總處預估將高達7.37%。

他提到，另外，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣出口表現更加亮眼。截至去年11月，台灣出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中，具高度的競爭力跟產業動能。

他肯定道，這些成果，都來自一代代先進的耕耘累積。各位以「一卡皮箱走天下」，這款的打拚精神，拓展全球布局，並且引進新技術、深耕新興市場，不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓我們成為全球供應鏈中，不可或缺的重要一員。

賴總統承諾，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整，以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

賴總統表示，政府除了透過「投資台灣三大方案」，以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，也會持續支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。

他指出，目前經濟部已經推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證，以及爭取海外訂單措施，來強化企業資金彈性，提升技術能量。

賴總統提到，政府也透過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」，推動數位轉型、淨零轉型，以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠，以及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。

賴總統重申，2026年是非常關鍵的一年。要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

他表示，未來，政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，與各位一起降低外在風險、掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中，站得更穩、也走得更遠。再次感謝各位對台灣經貿發展的貢獻。

經濟成長率 新興市場 布局

延伸閱讀

抓馬杜洛 盧比歐：西半球屬美、國安不容威脅

美軍委國行動引中國關切 川普：與習關係不受影響

總預算僵局 鄭麗文：問題癥結在賴總統心魔 不尊重國會

鄭麗文邀王金平當顧問 籲賴卓依法編預算

相關新聞

政府採購法刪「三家投標」門檻惹議 工程會：將審慎評估各界意見

工程會近期預告將翻修《政府採購法》，為歷來修法幅度最大的一次。立法院交通委員會5日就政府採購法修正草案進行專案報告，多位...

日本「不動產代幣化」做大市場 台灣能複製嗎

金管會先前指示集保公司和包括投信、壽險、銀行在內的金融業者一起合作研議推動RWA（實體資產代幣化），指定項目包括國內、國外債券、基金，和黃金等實體資產要進行代幣化交易的實驗，但據知情人士透露，債券和基金的實驗結果不是胎死腹中，就是發現難以推動。推動RWA為何如此困難？

賴清德總統承諾今年會再調薪 最低工資將跨越3萬元

賴清德總統昨（4）日表示，最低工資已連續十年調升，今年還會再調薪，讓（明年）最低工資月薪能跨越3萬元，藉此帶動大企業、中...

賴清德總統談利率政策 保持適度寬鬆

賴清德總統昨（4）日表示，政府會跟產業界站在一起，維持穩定匯率，在利率方面，會保持適度寬鬆政策，並維持物價穩定，讓消費者...

住無電梯公寓、爬梯機租借有條件…人屋雙老 獨老難享補助

全台「人屋雙老」危機日益嚴重，以台中市為例，共有五六八人列冊獨居長者居住無電梯公寓，儘管有爬梯機租借服務，但獨老無親屬協...

政府推包租代管…幫老屋延壽 業者篩選變嚴

在全台老屋汰換速度明顯落後的情況下，如何延長既有住宅的使用年限，成為住宅政策與市場共同面對的現實課題。相較全面「新屋取代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。