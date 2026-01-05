快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

黃金年中目標價喊漲 瑞銀調高至5000美元

中央社／ 台北5日電

瑞銀今天表示，受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升等因素影響，黃金2026年需求有望穩定成長，把今年3月、6月和9月的黃金目標價由每盎司4500美元上調至5000美元，預計今年底回落到4800美元。不過，若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高到5400美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿，黃金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續以及季節性流動性偏緊等因素推動。央行持續增持黃金、ETF投資流入增加，以及金條和金幣等實物需求的走強，為金價上行提供支撐力道。

整體來看，瑞銀持續看好黃金，把2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4500美元上調到5000美元，預計2026年底（美國期中選舉後）將小幅回落到每盎司4800美元。如果政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5400美元。

展望2026年，瑞銀表示，黃金需求有望保持穩定成長，主要受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升以及美國國內政策變數等因素驅動。隨著市場對美國財政可持續性的擔憂加深，央行及投資者可能繼續青睞黃金等無對手風險的實物資產。

瑞銀指出，最新預測顯示，2026年全球央行黃金淨購買量將達到950噸，高於先前預期的900噸。

瑞銀指出，黃金ETF的投資熱度也有望維持高位，預計2026年資金淨流入將達825噸，較先前預測的750噸進一步提升，且遠超過2010年到2020年的年均水準。同時，美國利率下行預期與美國聯準會（Fed）獨立性擔憂等因素，將進一步強化黃金的避險屬性。

不過，瑞銀提醒，金價已處在高位，如果Fed意外轉向鷹派或ETF出現大規模贖回，金價可能面臨下行壓力。歷史經驗顯示，美國大選後金價可能進入盤整期。

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 避險優選

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

郭富城嫩妻狂掃黃金！方媛逛街「直接全包」3大袋估價破百萬

00981A漲幅近七成太狂！主動式ETF開啟新賽道…詹璇依揭密2025年「一個市場兩個世界」

相關新聞

政府採購法刪「三家投標」門檻惹議 工程會：將審慎評估各界意見

工程會近期預告將翻修《政府採購法》，為歷來修法幅度最大的一次。立法院交通委員會5日就政府採購法修正草案進行專案報告，多位...

日本「不動產代幣化」做大市場 台灣能複製嗎

金管會先前指示集保公司和包括投信、壽險、銀行在內的金融業者一起合作研議推動RWA（實體資產代幣化），指定項目包括國內、國外債券、基金，和黃金等實體資產要進行代幣化交易的實驗，但據知情人士透露，債券和基金的實驗結果不是胎死腹中，就是發現難以推動。推動RWA為何如此困難？

賴清德總統承諾今年會再調薪 最低工資將跨越3萬元

賴清德總統昨（4）日表示，最低工資已連續十年調升，今年還會再調薪，讓（明年）最低工資月薪能跨越3萬元，藉此帶動大企業、中...

賴清德總統談利率政策 保持適度寬鬆

賴清德總統昨（4）日表示，政府會跟產業界站在一起，維持穩定匯率，在利率方面，會保持適度寬鬆政策，並維持物價穩定，讓消費者...

住無電梯公寓、爬梯機租借有條件…人屋雙老 獨老難享補助

全台「人屋雙老」危機日益嚴重，以台中市為例，共有五六八人列冊獨居長者居住無電梯公寓，儘管有爬梯機租借服務，但獨老無親屬協...

政府推包租代管…幫老屋延壽 業者篩選變嚴

在全台老屋汰換速度明顯落後的情況下，如何延長既有住宅的使用年限，成為住宅政策與市場共同面對的現實課題。相較全面「新屋取代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。