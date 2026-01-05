黃金年中目標價喊漲 瑞銀調高至5000美元

瑞銀今天表示，受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升等因素影響，黃金2026年需求有望穩定成長，把今年3月、6月和9月的黃金目標價由每盎司4500美元上調至5000美元，預計今年底回落到4800美元。不過，若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高到5400美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿，黃金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續以及季節性流動性偏緊等因素推動。央行持續增持黃金、ETF投資流入增加，以及金條和金幣等實物需求的走強，為金價上行提供支撐力道。

整體來看，瑞銀持續看好黃金，把2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4500美元上調到5000美元，預計2026年底（美國期中選舉後）將小幅回落到每盎司4800美元。如果政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5400美元。

展望2026年，瑞銀表示，黃金需求有望保持穩定成長，主要受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升以及美國國內政策變數等因素驅動。隨著市場對美國財政可持續性的擔憂加深，央行及投資者可能繼續青睞黃金等無對手風險的實物資產。

瑞銀指出，最新預測顯示，2026年全球央行黃金淨購買量將達到950噸，高於先前預期的900噸。

瑞銀指出，黃金ETF的投資熱度也有望維持高位，預計2026年資金淨流入將達825噸，較先前預測的750噸進一步提升，且遠超過2010年到2020年的年均水準。同時，美國利率下行預期與美國聯準會（Fed）獨立性擔憂等因素，將進一步強化黃金的避險屬性。

不過，瑞銀提醒，金價已處在高位，如果Fed意外轉向鷹派或ETF出現大規模贖回，金價可能面臨下行壓力。歷史經驗顯示，美國大選後金價可能進入盤整期。