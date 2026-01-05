新青安補貼對象失焦 高所得戶申請破一萬件

房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。立委黃珊珊指出，新青安原意在協助年輕、所得相對弱勢族群購屋，但實務上仍有高所得者取得補貼，年所得200萬元以上的高所得者卻超過一萬戶，是否合理，值得檢討。

立法院財政委員會5日就2025年度中央政府總預算案相關議題進行討論。黃珊珊指出，新青安貸款核貸案件中，50歲以上高齡族群僅7,000多戶、占比約5%；但年所得200萬元以上的高所得者卻超過一萬戶，占比達8.27%。且去年底仍查出逾8,000件違規案件，涉及金額約1.8億元，顯見過去對貸後管理過於寬鬆，恐讓部分年輕人成為「人頭戶」，甚至出現套利空間，後續管理機制恐比放款本身更為關鍵。

黃珊珊關切，新青安政策將於今年7月到期，是否推出「2.0版本」？對此，財政部次長阮清華回應，目前已進入第五波清查，行政院已表態未來不會「照舊辦理」，後續制度設計仍在研議中，會持續徵詢各界意見。

此外，黃珊珊指出，央行仍實施第七波信用管制，一方面透過新青安鼓勵購屋，另一方面卻要求金融體系降溫房市，政策方向不一致，反而讓真正需要貸款的族群更難取得資源。她以新北市為例，21坪住宅扣除公設僅約13坪，單坪價格近百萬元，動輒2,000多萬元的房價，「已嚴重脫離年輕人可負擔範圍」，呼籲政府應通盤檢討，讓房市回歸正常運作。