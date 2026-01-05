政府採購法刪「三家投標」門檻惹議 工程會：將審慎評估各界意見

工程會近期預告將翻修《政府採購法》，為歷來修法幅度最大的一次。立法院交通委員會5日就政府採購法修正草案進行專案報告，多位立委關注草案擬刪除「須有3家合格廠商投標始得開標」的規定，恐引發業界疑慮。對此，工程會主委陳金德表示，已聽見各界意見，後續將持續蒐集並審慎評估。

國民黨立委洪孟楷指出，政府採購法大幅翻修，工程會已預告草案長達1個半月，期間接獲不少業界反映，尤其刪除三家廠商投標門檻後，恐使特定廠商更容易得標，未來也可能衍生上下其手的空間，值得審慎看待。

陳金德回應，確實有部分公協會在草案預告期間提出意見。現行採購法沿用民國39年相關制度，已行之多年，過去多在現場進行領標、投標作業，但隨著制度演進，目前多數標案已全面上網公告。根據統計，電子領標率已達99.65%以上，此次修法也將電子投標明文納入，相關程序均公開透明，過去廠商間脅迫、圍標等情形已大幅降低，修法後再衍生弊端的可能性極低。

洪孟楷進一步追問，草案同時刪除最低價標須有三家廠商投標的規定，是否可能衍生弊案？工程會是否曾統計因未達三家投標而流標的情形。

陳金德指出，最有利標多為規模較大的標案，得標廠商相對大型，發生弊案的比例較低；至於最低價標，通常金額較小、符合資格的廠商較多，僅有一家投標即決標的比例並不高，修法主要目的是希望提升參與意願，加快採購效率。

工程會副主委陳為祥補充說明，因未達三家廠商投標而流標的案件，約占公開招標案件的七成，平均會延宕工程約11天，案件規模愈大，影響也愈顯著。

陳金德也表示，平均延宕11天是整體數據，若是金額上億、上千萬元的大型工程，流標後的延宕時間往往更長，加上合格廠商有限，機關常需提高預算重新招標，對重大公共工程期程影響甚鉅。

不過，洪孟楷強調，正因重大工程影響層面廣，更應嚴格審視投標廠商，不能僅為避免流標，就輕易讓一家廠商投標即得標。他也呼籲，在草案仍處預告期間，工程會應廣納各界意見，在防弊與加速流程之間取得平衡，例如最有利標可解除限制，但最低價標仍維持三家門檻等方式，值得進一步思考。

對此，陳金德當場允諾，將再審慎研議各界意見。