賴總統：基本工資今年要跨過3萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德總統蒞臨致詞。圖／民眾提供

賴清德總統昨出席國際青年商會中華民國總會第七十四屆總會長暨理監事宣誓就職典禮時表示，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業轉型，並具體承諾將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過三萬元」。

典禮昨在新竹舉行，聚集約八百名青商人士，賴總統下午三時先抵達會場，四時過後，國民黨主席鄭麗文、新竹市長高虹安等人相繼到場。賴總統與鄭麗文錯開出席，並未同台。

賴總統致詞時表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約百分之二，通膨控制也在百分之二以內。

針對美國對等關稅，賴總統說，談判已進入最後階段，部分關稅已調降；行政院並編列九百卅億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路四大面向，協助中小微型企業因應衝擊。

對於廣大的受薪階級，賴總統指出，過去十年公務人員已歷經四次調薪，累計漲幅達百分之十四 。在勞工權益方面，最低工資已連續十年調漲，從早期的二萬零八元一路提升至目前的二萬九五○○元。賴總統在現場許諾：「今年還會再調薪，讓基本工資能跨過三萬元」。

賴總統表示，行政院因應新時代來臨推動「ＡＩ新十大建設」，目標在二○四○年前培育五十萬名ＡＩ人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。

基本工資 賴清德 中小企業

相關新聞

本周財經焦點

台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」 跨年超萌圈粉

台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」魅力席捲「雄嗨趴」跨年晚會，與台灣人壽資深副總謝壯堃、高雄市長陳其邁和吉祥物「高雄熊」，以及卅...

聯準會官員：經濟前景若佳 可小幅降息

美國費城區聯邦準備銀行總裁鮑爾森（中間派，今年有投票權）對利率走向發表較偏「鴿派」看法；她表示，到今年稍晚再小幅降息應屬...

人屋雙老！住無電梯公寓租借爬梯機 獨老難享補助

全台「人屋雙老」危機日益嚴重，以台中市為例，共有五六八人列冊獨居長者居住無電梯公寓，儘管有爬梯機租借服務，但獨老無親屬協...

政府推包租代管幫老屋延壽 業者篩選變嚴

在全台老屋汰換速度明顯落後的情況下，如何延長既有住宅的使用年限，成為住宅政策與市場共同面對的現實課題。相較全面「新屋取代...

全台554萬戶老屋 新屋蓋再快也要50年才能全汰換

一二二七強震讓民眾心有餘悸，老屋耐震與居住安全問題再度浮上檯面。內政部統計，截至去年第二季，全台屋齡超過卅年的住宅已達五...

