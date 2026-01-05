賴清德總統談利率政策 保持適度寬鬆

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

賴清德總統昨（4）日表示，政府會跟產業界站在一起，維持穩定匯率，在利率方面，會保持適度寬鬆政策，並維持物價穩定，讓消費者物價指數（CPI）年增率在2％以內。

賴總統也提到，政府推動AI新十大建設，特別著重三大關鍵技術，包含矽光子、機器人、量子運算；政府2040年前，要栽培50萬個AI人才，政府也成立國家級算力中心，未來也要成立國家級AI資料中心，讓各縣市可以均衡發展。

賴總統昨日出席國際青年商會活動致詞時表示，台美關稅談判已經到最後階段，政府會盡快完成，目前是將目前暫行稅率20%往下調降，且稅率不疊加，232條款所規定的關稅，則希望能取得最惠國待遇。

因應美國對等關稅影響，賴總統提到，行政院已提出高達930億元預算，要幫助受影響的中小微型企業，包括四大面向。

首先是協助企業繼續培育人才，其次是幫助企業，提供金融支援，第三是協助安定就業，第四是協助廠商打開國際通路，立足台灣、布局全球、 行銷全世界。

