賴清德總統承諾今年會再調薪 最低工資將跨越3萬元

賴清德總統昨（4）日表示，最低工資已連續十年調升，今年還會再調薪，讓（明年）最低工資月薪能跨越3萬元，藉此帶動大企業、中小企業都能幫員工加薪，同時也持續減稅、照顧人民。

勞動部依照慣例，會在每年第3季邀集勞資政學四方召開最低工資審議委員會，決定隔年的最低工資，今年最低工資月薪達29,500元，賴總統承諾再調升。換言之，只要今年審議時再調高1.7％，明年最低工資月薪就能飛越30K，將是連11漲。

賴總統昨日出席國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動並致詞，向在場商界人士說明政府產業、勞工政策及台美關稅談判進展。

勞工政策方面，賴總統表示，政府持續不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起。他說，過去十年，從前總統蔡英文時代到現在十年間，政府已幫公務人員加薪四次，總共加薪14％；針對一般勞工，也已連十年調升最低工資，從2016年的20,008元，到2026年已調升至29,500元。

賴總統說，「我可以跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本（最低）工資能夠跨過3萬元。」期盼透過調整最低工資，帶動企業都能為員工加薪。

截至2026年，政府已連十年調漲最低工資，月薪總調幅達47.4%，達到29,500元；時薪總調幅達63.3%，達196元。行政院長卓榮泰去年也曾表示，希望持續調升工資，也期待持續透過產業升級轉型、薪資透明化、實質鼓勵企業加薪等創新策略，以多元方式提升國內整體薪資。

賴總統也表示，政府也將持續「減稅」，今年起單身租屋族年收入64.4萬元以下，不用繳稅；若是四口之家，一對夫婦有兩名6歲以下小孩，年收入168.5萬元以下也不必繳稅。

另外政府也推動0到6歲國家一起養，高中職免學費、補助私立大學學費；同時也推動長照3.0，做好社會投資，增加家庭所得，給民眾更好的生活。

賴總統也與在場商界人士分享，先前和台積電（2330）董事長魏哲家見面時，向他請教，台積電為什麼可以這麼成功？魏哲家提到，台積電創辦人張忠謀當初創業，就設下公司的核心價值：第一是誠信正直、第二是重視承諾、第三是不斷創新、第四是與客戶有信任關係。