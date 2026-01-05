聽新聞
政府推包租代管幫老屋延壽 業者篩選變嚴

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

在全台老屋汰換速度明顯落後的情況下，如何延長既有住宅的使用年限，成為住宅政策與市場共同面對的現實課題。相較全面「新屋取代舊屋」需耗時約五十年，業界表示，透過包租代管改善居住條件、延續老屋使用年限，被視為現階段可行的過渡做法之一，讓部分老屋在尚未重建前，仍能維持基本居住功能與生活品質。

內政部近年持續推動包租代管制度，結合修繕補助、融資協助與專業管理機制，引導老屋透過整修與管理升級重新進入租賃市場，避免大量住宅因老化而閒置。

包租代管業者指出，透過室內整修、管線更新與租後管理，部分屋齡較高的住宅仍能符合租屋族對居住品質的基本需求，包租代管確實為部分老屋提供延壽與活化的可能性，也是新屋以外的替代選項。

不過，因為包租代管的市場成熟，現在業者已並非無條件承接所有老屋，也逐漸形成篩選機制。中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君指出，隨著管理成本與法規要求提高，業者對物件條件的評估愈趨嚴格，並非所有老屋都適合納入包租代管體系。舉例來說，即便在市區，若是無電梯的五樓公寓、涉及頂樓加蓋或結構與管線老舊的物件，因修繕成本高、管理風險大，承接意願明顯降低。

業者表示，今年起頂樓加蓋不再能申請租金補帖，更成為業者篩選房屋的關鍵因素。

業界認為，這反映老屋延壽雖有制度工具，但並非全面解方。當包租代管業者必須承擔更高的維護與管理責任，勢必提高承接門檻，也使老屋在租賃與交易市場的相對優勢逐漸削弱。未來老屋隨著使用年限拉長，若又喪失包租代管或社會住宅的可能性，一旦長期空置，恐怕成為更難以解決的問題。

老屋 電梯 公寓 內政部

