人屋雙老！住無電梯公寓租借爬梯機 獨老難享補助

全台「人屋雙老」危機日益嚴重，以台中市為例，共有五六八人列冊獨居長者居住無電梯公寓，儘管有爬梯機租借服務，但獨老無親屬協助，根本看得到吃不到；公寓增設電梯補助也因整合住戶意見困難，申請寥寥可數。中市府強調加強宣導，祭出更多誘因提升長者換居或修繕意願。

中市府統計，轄區四到五層樓無電梯公寓一萬七六九○棟；至於居住在無電梯公寓的獨居長者，以西屯區八十九人最多，其次為西區六十七人及北區六十四人，因沒有電梯，這些獨居長輩每次出門看病、採買都是艱巨挑戰。

台中市議員陳俞融指出，老人住老宅的「雙老」現象普遍，市府雖然推出「爬梯機租借」，但需由受過訓練的家屬或照顧者操作，且操作者年齡限制在十八至七十歲之間，獨居長者未與親屬居住，根本「看得到吃不到」；二○二二年至二○二五年，總租借人次僅有五十九人次。

陳俞融說，市府也推公寓增設電梯補助，近四年申請案件僅三件，其中二○二四年完工一件，還是二○二一年申請的舊案，主要在於老公寓建築條件受限、無空間施作，以及住戶意見整合困難。她要求市府應針對獨居或行動不便長者研議更實際的協助方案。

台中市政府指出，市府與中央合力推動多元措施，包括換居社宅享租金打折與租期延長等優惠、無障礙設施增設與修繕補助等政策，但執行成效與長者意願或現行法令限制有關，市府將持續加強宣導，祭出加碼補助等誘因，提升長者換居或修繕意願。

由於老宅困老人現象普遍，台中市推高齡友善換居，讓住無電梯老公寓的六十五歲以上長者，換居到無障礙環境的社宅，截至目前僅媒合三戶。住宅處指出，主因長輩離不開熟悉的生活圈，加上老屋老舊、修繕成本過高所致，今年推加碼補助，並持續推廣。

住宅處表示，高齡換居的申請人需為六十五歲以上長者，且長者持有的無電梯公寓須符合「社宅包租代管」的出租標準，許多長者因屋況老舊、雜物堆積或修繕成本過高，承攬業者評估或協調長者不成而放棄。另長者換居案件手續繁雜，且老屋出租風險高、修繕麻煩，若缺乏足夠誘因，業者投入意願低。