川普抓委國總統 對油價及金融市場衝擊小…法人：委國「懷璧其罪」

美國閃電抓走委內瑞拉總統馬杜洛，並稱接管全球石油儲量最大的國家，將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採原油資源。法人分析，此次衝突對金融市場影響有限，對於石油市場而言，短期情緒可能帶動油價上漲；至於美國抓捕委國總統的深層原因，恐怕是懷璧其罪，因為委內瑞拉是全球石油探明儲量最大的國家，且是美國最想要的重質原油。

美國與委內瑞拉的衝突，去年就已經開始，去年12月中旬制裁升級，美國封鎖委內瑞拉油輪、扣押貨輪，並切斷原油出口。

法人指出，市場先前已反應過美委緊張局勢的升級，加上委內瑞拉外部支撐力量相對薄弱，中國對此事件也僅表示嚴厲譴責，評估此地緣政治事件對金融市場影響相對低。

對於石油市場而言，法人認為，短期情緒可能帶動油價上漲，但漲幅的空間與時間來說，可能遜於2025的以伊戰爭，更比不上2022年的俄烏戰爭。

由於委內瑞拉目前的石油產量僅101萬桶/日，為整體OPEC+的2.3%，僅占全球石油供應0.9%的份額，因此委國出口中斷對石油供應衝擊極小；另一方面，目前全球原油浮動倉儲量飆升至2020年疫情以來新高，這些因制裁而無法出口的原油（俄羅斯、伊朗、委內瑞拉）已經開始在海上堆積，未來海上庫存的釋放也會對油價帶來壓力。

委內瑞拉擁有全球最豐富的石油資源，但因管理不善及國際制裁，產量與儲量嚴重脫節；根據倫敦能源協會數據，委內瑞拉石油儲量約占全球總儲量的17％，超越沙烏地阿拉伯。

法人表示，美國可能是想控制委內瑞拉這個當前全球石油探明儲量最大的國家，其探明儲量達3000億桶原油，超越沙烏地阿拉伯的2600億桶與加拿大的2000億桶，且是重質原油，是美國內地生產的輕質原油無法替代的。

過去美國主要從加拿大、墨西哥進口重質原油，但隨著川普上任並開始對許多國家課徵進口關稅後，美國自加、墨進口的便利性開始下降，因此其想要一個自身方便控制重油資源的國家。