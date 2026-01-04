快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

川普抓委國總統 對油價及金融市場衝擊小…法人：委國「懷璧其罪」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國抓走委內瑞拉總統最深層的原因，意在控制委內瑞拉以取得重質原油來源？圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）
美國抓走委內瑞拉總統最深層的原因，意在控制委內瑞拉以取得重質原油來源？圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）

美國閃電抓走委內瑞拉總統馬杜洛，並稱接管全球石油儲量最大的國家，將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採原油資源。法人分析，此次衝突對金融市場影響有限，對於石油市場而言，短期情緒可能帶動油價上漲；至於美國抓捕委國總統的深層原因，恐怕是懷璧其罪，因為委內瑞拉是全球石油探明儲量最大的國家，且是美國最想要的重質原油。

⭐2025總回顧

美國與委內瑞拉的衝突，去年就已經開始，去年12月中旬制裁升級，美國封鎖委內瑞拉油輪、扣押貨輪，並切斷原油出口。

法人指出，市場先前已反應過美委緊張局勢的升級，加上委內瑞拉外部支撐力量相對薄弱，中國對此事件也僅表示嚴厲譴責，評估此地緣政治事件對金融市場影響相對低。

對於石油市場而言，法人認為，短期情緒可能帶動油價上漲，但漲幅的空間與時間來說，可能遜於2025的以伊戰爭，更比不上2022年的俄烏戰爭。

由於委內瑞拉目前的石油產量僅101萬桶/日，為整體OPEC+的2.3%，僅占全球石油供應0.9%的份額，因此委國出口中斷對石油供應衝擊極小；另一方面，目前全球原油浮動倉儲量飆升至2020年疫情以來新高，這些因制裁而無法出口的原油（俄羅斯、伊朗、委內瑞拉）已經開始在海上堆積，未來海上庫存的釋放也會對油價帶來壓力。

委內瑞拉擁有全球最豐富的石油資源，但因管理不善及國際制裁，產量與儲量嚴重脫節；根據倫敦能源協會數據，委內瑞拉石油儲量約占全球總儲量的17％，超越沙烏地阿拉伯

法人表示，美國可能是想控制委內瑞拉這個當前全球石油探明儲量最大的國家，其探明儲量達3000億桶原油，超越沙烏地阿拉伯的2600億桶與加拿大的2000億桶，且是重質原油，是美國內地生產的輕質原油無法替代的。

過去美國主要從加拿大、墨西哥進口重質原油，但隨著川普上任並開始對許多國家課徵進口關稅後，美國自加、墨進口的便利性開始下降，因此其想要一個自身方便控制重油資源的國家。

石油 委內瑞拉 美國 油價 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

門羅主義復活？中經院長：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等

美軍抓捕馬杜洛獲川普肯定 委內瑞拉未來陷懸念

川普決暫接管委內瑞拉 挨轟恐讓美國陷入泥淖

美夜襲委內瑞拉逮馬杜洛夫婦 川普：暫管委國直到政權轉移

相關新聞

川普抓委國總統 對油價及金融市場衝擊小…法人：委國「懷璧其罪」

美國閃電抓走委內瑞拉總統馬杜洛，並稱接管全球石油儲量最大的國家，將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採原油資源。法人分析，...

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。中經院院長連賢明今日在...

本周台股／農曆年封關前指數法人上看31800 小心急牛急熊

台股上周在2025封關、2026開紅盤連續2個交易日改寫歷史新高紀錄，周指數以2萬9349點收盤，在年關交接的一周，大漲793點，漲幅達2.78％，日均量5388億元，繳出亮麗成績單，且周K線連兩紅。上周五（1月2日）指數以大量長紅攻下2萬9000點，分析師表示，攻3萬點大關不是問題，但此處將呈現「急牛急熊」走勢，空手者進場要選對有機會的個股，交易則採取「快閃」策略。

裕隆賣納智捷股權給鴻華 與鴻海火藥味背後的產業拉扯

裕隆將納智捷股權賣給鴻華先進後，裕隆與鴻海之間仍聞得到些許火藥味。甚至傳出一種說法，納智捷是因品牌力不足，鴻海接手買下納智捷，是拉了裕隆一把。但鴻海從電子代工跨足汽車製造，還能將目光瞄準海外，卻也離不開裕隆打下的基礎。

0104 台灣168關鍵數字

經濟部統計，2025年11月外銷訂單729.2億美元，創歷史新高，年增39.5%。累計前11月外銷訂單金額已破6,666...

0104 每周一勢重要圖表

主計總處統計，2024年工業及服務業電子商務交易金額達8兆1,097億元，年增1兆2,282億元或17.8%，創歷史新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。