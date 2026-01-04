快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中經院院長連賢明今日在臉書分析，川普宣告門羅主義復活，台灣的關稅還要一些時間，因為川普還在忙其他的大事，沒空管這個小事。本報資料照片
中經院院長連賢明今日在臉書分析，川普宣告門羅主義復活，台灣的關稅還要一些時間，因為川普還在忙其他的大事，沒空管這個小事。本報資料照片

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。中經院院長連賢明今日在臉書分析，川普宣告門羅主義復活，台灣的關稅還要一些時間，因為川普還在忙其他的大事，沒空管這個小事。

⭐2025總回顧

連賢明指出，川普宣告門羅主義復活，接下來觀察韓國李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別？有沒有要繼續當初李在明講的「務實外交」: 安全靠美國，經濟靠中國的策略？這可以看出來韓國是否決定要在中美間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。

連賢明4日在臉書上，以「川老大抓了馬杜洛」為題，發表他對美國攻擊委內瑞拉事件的看法。

首先，他指出，「川老大風格是不怕爭議，也不怕衝突」，畢竟幾乎所有政治人物會遭遇的法律指控 （召妓，侵占，斂財，聚眾騷擾，危害民主），川普都已經有了。與其說川普是TACO，不如說川普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子。

第二，連賢明指出，和幾任的共和黨總統不一樣的是，川普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好手術式軍事攻擊，但這次攻擊能成功也因為馬杜洛的國內支持率超低，委國民眾不會群起反彈，應該不太可能相同手法擴及其他美洲國家。但川普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。

第三，他指出，比較有趣的是，門羅主義是針對西半球，但川普是否容忍東半球，特別是亞洲，和其他國家分享權力? 這應該可以觀察接下來的韓國李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別? 有沒有要繼續當初李在明講的「務實外交」: 安全靠美國，經濟靠中國的策略（這期的經濟學人特別有篇在講這個）。當中協議針對韓國對駐韓美軍，面對區域衝突中能否自由調派的態度可能是個重點。這可以看出來韓國是否決定要在中美間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。

第四點，連賢明觀察，很多人問說2026期中選舉完，川普的影響力應該會大幅降低。我的回答都一樣: 現在才過了三百天，還有一千天。你可以希望川普消停，但日子還是要過的。最後，台灣的關稅還要一些時間，「因為川老大還在忙其他的大事，沒空管這個小事」。

川普 美國 委內瑞拉 關稅

延伸閱讀

美軍抓捕馬杜洛獲川普肯定 委內瑞拉未來陷懸念

川普決暫接管委內瑞拉 挨轟恐讓美國陷入泥淖

美夜襲委內瑞拉逮馬杜洛夫婦 川普：暫管委國直到政權轉移

川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

相關新聞

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。中經院院長連賢明今日在...

川普抓委國總統 對油價及金融市場衝擊小…法人：委國「懷璧其罪」

美國閃電抓走委內瑞拉總統馬杜洛，並稱接管全球石油儲量最大的國家，將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採原油資源。法人分析，...

本周台股／農曆年封關前指數法人上看31800 小心急牛急熊

台股上周在2025封關、2026開紅盤連續2個交易日改寫歷史新高紀錄，周指數以2萬9349點收盤，在年關交接的一周，大漲793點，漲幅達2.78％，日均量5388億元，繳出亮麗成績單，且周K線連兩紅。上周五（1月2日）指數以大量長紅攻下2萬9000點，分析師表示，攻3萬點大關不是問題，但此處將呈現「急牛急熊」走勢，空手者進場要選對有機會的個股，交易則採取「快閃」策略。

裕隆賣納智捷股權給鴻華 與鴻海火藥味背後的產業拉扯

裕隆將納智捷股權賣給鴻華先進後，裕隆與鴻海之間仍聞得到些許火藥味。甚至傳出一種說法，納智捷是因品牌力不足，鴻海接手買下納智捷，是拉了裕隆一把。但鴻海從電子代工跨足汽車製造，還能將目光瞄準海外，卻也離不開裕隆打下的基礎。

0104 台灣168關鍵數字

經濟部統計，2025年11月外銷訂單729.2億美元，創歷史新高，年增39.5%。累計前11月外銷訂單金額已破6,666...

0104 每周一勢重要圖表

主計總處統計，2024年工業及服務業電子商務交易金額達8兆1,097億元，年增1兆2,282億元或17.8%，創歷史新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。