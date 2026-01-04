美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。中經院院長連賢明今日在臉書分析，川普宣告門羅主義復活，台灣的關稅還要一些時間，因為川普還在忙其他的大事，沒空管這個小事。

連賢明指出，川普宣告門羅主義復活，接下來觀察韓國李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別？有沒有要繼續當初李在明講的「務實外交」: 安全靠美國，經濟靠中國的策略？這可以看出來韓國是否決定要在中美間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。

連賢明4日在臉書上，以「川老大抓了馬杜洛」為題，發表他對美國攻擊委內瑞拉事件的看法。

首先，他指出，「川老大風格是不怕爭議，也不怕衝突」，畢竟幾乎所有政治人物會遭遇的法律指控 （召妓，侵占，斂財，聚眾騷擾，危害民主），川普都已經有了。與其說川普是TACO，不如說川普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子。

第二，連賢明指出，和幾任的共和黨總統不一樣的是，川普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好手術式軍事攻擊，但這次攻擊能成功也因為馬杜洛的國內支持率超低，委國民眾不會群起反彈，應該不太可能相同手法擴及其他美洲國家。但川普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。

第三，他指出，比較有趣的是，門羅主義是針對西半球，但川普是否容忍東半球，特別是亞洲，和其他國家分享權力? 這應該可以觀察接下來的韓國李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別? 有沒有要繼續當初李在明講的「務實外交」: 安全靠美國，經濟靠中國的策略（這期的經濟學人特別有篇在講這個）。當中協議針對韓國對駐韓美軍，面對區域衝突中能否自由調派的態度可能是個重點。這可以看出來韓國是否決定要在中美間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。

第四點，連賢明觀察，很多人問說2026期中選舉完，川普的影響力應該會大幅降低。我的回答都一樣: 現在才過了三百天，還有一千天。你可以希望川普消停，但日子還是要過的。最後，台灣的關稅還要一些時間，「因為川老大還在忙其他的大事，沒空管這個小事」。