門羅主義復活？中經院長：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等

中央社／ 台北4日電
中經院院長連賢明。聯合報記者季相儒／攝影
美國總統川普於美東時間3日表示，對委內瑞拉發動「大規模打擊」，已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。中經院院長連賢明分析，川普宣告門羅主義復活，川普手上還有其他大事，相較之下，台美關稅協議還需要一些時間。

針對川普政府逮捕馬杜洛，連賢明在社群網站臉書（Facebook）發文分析，川普的風格是不怕爭議，也不怕衝突，與其說川普是TACO（川普總是臨陣退縮），不如說川普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子問題。

連賢明指出，與過去幾任共和黨總統不一樣的是，川普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好「手術式軍事攻擊」，這次攻擊能成功也是因為馬杜洛的支持率超低，委國民眾不會群起反彈，應該不太可能擴及其他美洲國家。

不過，連賢明認為，川普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治的大國，會有不少警惕。

連賢明指出，比較有趣的是，門羅主義是針對西半球，但川普是否容忍東半球，特別是亞洲和其他國家分享權力，值得關注，可觀察韓國總統李在明出訪中國的規格與協議，包含韓國對美國和中國的態度是否明顯差別、是否延續當初李在明所言「務實外交」，也就是「安全靠美國，經濟靠中國」策略。

連賢明說，當中協議針對韓國對駐韓美軍，面對區域衝突時能否自由調派的態度可能是一個重點，可以看出來韓國是否決定要在美中之間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美、中逢源。

至於台美關稅定案時程，連賢明認為還要一段時間，「因為川老大還在忙其他的大事，沒空管這個小事。」

