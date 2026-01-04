2026投資怎麼佈局？退休族資產配置「這樣做」才能越投越安心

富邦投信發表2026年總經趨勢及投資展望，由富邦投信董事長黃昭棠與中華經濟研究院副院長王健全共同解析，除了2026年全球經濟走勢與台灣市場變化，並提出理財達人在高波動環境下的退休資產配置策略，協助民眾在不確定的市場中穩健規劃退休生活。

根據國際機構預測，2026年全球經濟成長較2025年略為放緩，但仍具支撐動能。黃昭棠引用IMF最新預估指出，全球GDP成長今年上修至3.2%，而2026年仍有3.1%，顯示今明兩年經濟持續穩健。AI拉貨潮使2024～2025年需求強勁，但基期走高也讓2026年成長稍緩；不過，這也讓各國央行具備更高降息空間，資金環境將更有利。

王健全補充，中經院估計台灣2026年經濟成長約 2.55%，主要因基期墊高、AI 投資放緩與出口增速降溫。全球方面，根據S&P Global的估計，美國經濟成長率在2026年約在2.23%左右，勞動市場疲軟但降息動能增強；歐元區受戰事與財政壓力拖累，成長估約 0.97%；日本在觀光與軍費刺激下維持0.62%；中國則受到房地產泡沫影響，內需疲弱，預估成長約 4.27%，未來十年恐逐步下滑。

針對台灣市場，王健全提醒，2025年因AI與設備擴產帶來亮眼成績，但2026年需留意全球景氣變化、美國是否出現停滯性通膨、川普關稅政策及企業投資信心。這些外部風險將牽動台灣的出口與科技動能。

展望2026年股債市表現，黃昭棠認為台股基本面仍具支撐。AI 供應鏈延續成長，企業獲利有望創新高；在聯準會降息循環及市場資金寬鬆下，台股評價有機會維持高檔。不過，由於當前估值偏高，加上美國貿易政策干擾，預期2026年類股輪動將更為快速、盤勢波動也會加劇。他提醒投資人：「無論短線大盤是震盪走高還是漲多拉回，投資人都應該保持基本比重的持股，以迎接2026-2027年在資金與基本面雙重支撐下的長期成長機會。」

債市方面，黃昭棠指出，全球央行已逐步啟動降息通道，2026年將是債券收益機會再現的一年。無論是中長天期公債或投資等級公司債，皆可望受惠利率下行，「在股市高檔震盪下，債券將成為資產組合不可缺席的穩定力量。」

在退休投資策略上，黃昭棠特別提醒，退休族群應採取更重視現金流與風險控管的配置方式。他建議以「核心＋衛星」策略為主軸：核心資產可配置高股息ETF、債券型ETF，並加入動態調整能力較佳的主動式債券ETF，提高面對市場變化的靈活度；衛星資產則用於追求額外報酬，可小比例布局AI、半導體、綠能等長期成長產業或市值型ETF，利用結構性成長趨勢增加資產增值潛力。

配置比例方面，黃昭棠強調並無固定標準，但核心資產應占至少一半，其餘再依個人風險承受度調整。「退休族追求的是穩定、可預期的生活品質，而不是與市場短期波動爭輸贏。做好長期配置，才能真正享受退休人生。」