快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

經部助12項產業、2500家中小企業導入 AI、培育4100 AI 人才

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中小及新創企業署表示，為協助廣大中小企業在全球供應鏈重組與AI技術浪潮下加速轉型，從企業的實際需求出發 ，2025年協助企業培育4,100位AI人才、2,500家企業導入AI工具、8,700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過新臺幣23.7億元的產業價值。

⭐2025總回顧

經濟部中企署表示，我國在高科技研發及製造上具備優勢，但對資源較有限的中小企業而言，最需要的是實際可用的數位工具和應用場域，2025年「中小微企業多元振興發展計畫」推動後，特別鼓勵中小企業運用「中小企業網路大學校」數位學習平台、建立標準化產業教學案例，並提供數位診斷與專家諮詢輔導等，讓AI與5G應用逐步落實於中小企業日常營運。

經濟部中企署表示，為深化中小企業在AI時代的競爭力，2025年與產業公協會及技術法人機構辦理AI人才培育與應用，以產業AI教案為例，依據產業需求規劃包含成衣製造、金屬加工機械設備、餐飲與服務業、車輛零件製造、電子零組件、自動化產業、無店面零售、鋁製造業、橡膠汽車零配件、食品製造業、砂模鑄造業、電腦電子光學產業等14個AI教案，總共培育4,100位AI人才，更透過「AI應用輔導平台」，整合200多項AI應用工具，實際協助2,500家企業導入AI，大幅提升營運效率與數位能力。

在5G推動方面，也協助全國8,700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過新臺幣23.7億元產業效益，展現科技創新的實質成效。

經濟部中企署日前舉辦成果展示會，展示具備擴散潛力的應用案例，分為製造與營運升級、商模與行銷創新、未來服務與體驗三大展區。

在製造與營運升級區，展示「數位布料」技術，協助業者模擬真實布料特性，與設計師線上溝通，大幅節省布料來回打樣修正的時間，加速接單效率。高雄螺絲模具工廠導入5G智慧戰情室，過去仰賴人工需1小時才能發現的機台異常，縮短到只要3秒就能即時偵測和反應，克服傳統工廠不易掌握狀況的困擾，提高經營管理效率。

在商模與行銷創新區，展示藉由5G技術搭建影音移動片場，幫助缺乏專業拍攝團隊的中小企業，輕鬆製作出高品質的行銷短影音，更有效地推廣產品。另外，藉由AI技術自動分析複雜的數據資料，協助企業預測銷量、制定行銷策略，使決策更快、更準。

在未來服務與體驗區，以「AR光標籤」技術，商圈實體空間結合虛擬資訊，讓消費者在逛街的同時，也能享受到即時互動的沉浸式購物體驗。透過「AR智慧導覽」，把傳統導航變成有故事的導覽體驗，遊客更願意駐足認識在地，提升互動感與停留時間。

AI 中小企業 5G

延伸閱讀

陸兩玻璃製品 延長開放進口

經部「中小企業法律諮詢服務網」明改版上線

打卡系統藏漏洞？經部商業署查設備來源 暫緩人臉辨識確保資安

經部：製造業最低工資補貼 全職員工每人每月910元

相關新聞

本周台股／農曆年封關前指數法人上看31800 小心急牛急熊

台股上周在2025封關、2026開紅盤連續2個交易日改寫歷史新高紀錄，周指數以2萬9349點收盤，在年關交接的一周，大漲793點，漲幅達2.78％，日均量5388億元，繳出亮麗成績單，且周K線連兩紅。上周五（1月2日）指數以大量長紅攻下2萬9000點，分析師表示，攻3萬點大關不是問題，但此處將呈現「急牛急熊」走勢，空手者進場要選對有機會的個股，交易則採取「快閃」策略。

裕隆賣納智捷股權給鴻華 與鴻海火藥味背後的產業拉扯

裕隆將納智捷股權賣給鴻華先進後，裕隆與鴻海之間仍聞得到些許火藥味。甚至傳出一種說法，納智捷是因品牌力不足，鴻海接手買下納智捷，是拉了裕隆一把。但鴻海從電子代工跨足汽車製造，還能將目光瞄準海外，卻也離不開裕隆打下的基礎。

0104 台灣168關鍵數字

經濟部統計，2025年11月外銷訂單729.2億美元，創歷史新高，年增39.5%。累計前11月外銷訂單金額已破6,666...

0104 每周一勢重要圖表

主計總處統計，2024年工業及服務業電子商務交易金額達8兆1,097億元，年增1兆2,282億元或17.8%，創歷史新高...

去年出口逾6,000億美元 上月年增率上看45%

財政部9日將公布2025年12月與全年出口統計。受惠AI帶動的全球算力需求持續攀升，加上傳統外銷旺季效應挹注，財政部預估...

離岸風場VTS中心啟用 卓榮泰：2027年新建4雷達站、介接6風場

行政院長卓榮泰3日表示，交通部航港局配合離岸風場區塊開發，啟用新一代的離岸風場VTS中心，監控範圍擴大至4,000平方公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。