去年出口逾6,000億美元 上月年增率上看45%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日將公布2025年12月與全年出口統計。進出口示意圖。圖／AI生成
財政部9日將公布2025年12月與全年出口統計。進出口示意圖。圖／AI生成

財政部9日將公布2025年12月與全年出口統計。受惠AI帶動的全球算力需求持續攀升，加上傳統外銷旺季效應挹注，財政部預估12月出口年增40％至45％，出口值為610至632億美元，連續26個月的正成長，同時也將迎來第三個月超過600億美元的水準，全年出口規模確定飛越6,000億美元。

財政部上月公布最新進出口統計，去年11月出口表現再寫歷史單月新高，640.5億美元，年增56％，連續25個月正成長；11月進口479.7億美元，也創歷年單月新高，另外也帶來包括電子零組件出口、資通訊出口、對美出口、對美出超、對美增幅、總出口等六項目同刷單月新高。

財政部表示，去年11月出口表現亮眼可歸納出三大原因，第一，全球經濟到目前為止維持很穩定的步調；第二，也是最核心、最關鍵的，就是人工智慧跟高效能運算應用的商機持續在蔓延；第三，歐美進入年終的採購旺季，陸續釋放備貨需求，帶來旺季效益。

11月進口也反映出口衍生的備料需求，以及全球AI產業鏈的分工運作；同時11月半導體設備購置也回歸到較強勢態樣，改寫歷年單月紀錄。

去年11月出口主要貨品中，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器等出貨攀升，年增1.7倍，電子零組件受到AI商機蓬勃與記憶體價量齊揚帶動，年增29.3％，這兩大貨類出口值均寫下單月新高。

11月對主要外銷市場同步擴增，其中，對美國出口金額及年增率1.8倍雙創歷年單月最佳，年增幅度更達1.8倍，對美出口占總出口比重上升至38.1％；對歐洲、東協出口分別增36.8％、31.5％，對日本、中國大陸與香港各增18.2％、16.5％。

展望未來，AI應用帶動之全球算力需求持續攀升，促使大型雲端服務業者加速建置資料中心等基礎設施，各國政府亦積極推動主權AI，可望激勵相關硬體需求維持高檔，並有助維繫我國出口成長動能，但主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性因素猶存，仍待密切關注後續發展。

