拚重建、單價低 北市「半百老屋」交易占比跳升

聯合報／ 記者陳美玲／台北報導
重建誘因與房價負擔較低，台北市五十年以上老屋交易量創歷史新高。圖為示意。圖／聯合報系資料照片
重建誘因與房價負擔較低，台北市五十年以上老屋成交占比十年激增近十個百分點，交易件數從二○一五年僅一百餘件至二○二四年已破千件，老屋交易量創歷史新高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台北市老屋成交占比大增原因有二，首先，老房子數量與日俱增，成交量容易增加；其次，台北市目前十二個行政區預售屋每坪成交均價幾乎全站上百萬元，相較之下，五十年以上老屋每坪成交價僅約預售屋五至七折，加上老屋「低單價、低負擔、實用坪數高」特性，讓部分購屋族轉向購買屋齡半百的老房子。

永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，半百老屋交易占比逐年攀升，顯現兩大市場趨勢，第一，多數五十年以上高齡住宅位於精華地段，周邊交通、生活機能完善，加上房價比新屋更親民，吸引剛需自住族群入場；第二，近年來台北市力推都更危老政策，高齡住宅具備重建潛力，不僅保值，同時還有增值空間，間接推升交易熱度。

據內政部資料顯示，二○一五年屋齡五十年以上老屋交易占比僅百分之一點二，交易件數僅一三七件，到了二○二四年不僅交易件數衝上一一四二件，且比重上升到百分之九點四，截至二○二五年八月，老屋交易占比更提高至百分之十點六。

何世昌表示，民眾購買老屋若裝潢費用超過房價百分之廿，不見得划算。另外，半百老屋整合重建是否有效率是一大考驗，最好將重建實現機率低納入購屋考量。

