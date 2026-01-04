2026 CES倒數 輝達、超微晶片王后提前較勁

二○二六美國消費電子展（ＣＥＳ）一月六日登場，美國矽谷人工智慧（ＡＩ）巨頭輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰是今年會場中最吸睛的兩位講者。更令人驚訝的是，以科技趨勢為主的ＣＥＳ，今年居然在展區特地畫設先進製造展區，並舉辦製造業專題研討會，積極呼應美國川普政府的「製造業回流美國」政策。

今年ＣＥＳ展主題為「AI Forward」（人工智慧向前行），相較於去年主題「DIVE IN」（一探究竟），很顯然地，科技圈已不再只探索ＡＩ有何能耐、能代理哪些事、能發揮哪些效用，而是實際將這些應用深入人們日常生活中。

保德信ＥＴＦ（指數型股票基金）經理人楊立楷指出，本屆ＣＥＳ以「AI Forward」為主題，反映出ＡＩ已不只停留在概念驗證階段，而是正式走向新的應用面與商業化階段，ＡＩ、智慧家居、綠色科技及車用技術仍是今年ＣＥＳ重要焦點；富蘭克林投顧也表示，今年ＣＥＳ有望看到更多「ＡＩ觸及伸向各領域應用」的案例，並聚焦於機器人、自駕車、邊緣裝置，例如ＰＣ、智慧家電等及企業級解決方案。

當然，今年ＣＥＳ焦點之一，仍是科技巨頭如何看ＡＩ發展趨勢。

ＣＥＳ主辦單位ＣＴＡ（消費者技術協會）邀請蘇姿丰擔任今年的主題講者。ＣＴＡ總裁法布里奇歐表示，蘇姿丰演講重點聚焦高效能運算未來發展，也將闡述ＡＩ如何改變世界，特別是ＡＩ如何從雲端落地，走進企業及各種裝置之中。

另外，黃仁勳也將在ＣＥＳ發表九十分鐘的主題演講，主題定位探討「物理ＡＩ」發展。法人分析，兩大晶片巨頭競逐，預料將引爆ＡＩ硬體換機潮。

ＡＩ硬體可說是台廠專屬紅利，然而，奇特的是，今年ＣＥＳ居然特設先進製造展區，美國國家製造商協會 （ＮＡＭ）總裁兼首席執行長提蒙斯、美國中小企業協會（ＳＭＥ）執行董事兼首席執行長昆茲均將出席。ＣＥＳ展出近六十年來，很少見到製造業入展。

「製造業正在快速轉型，ＣＥＳ也將展示下一個工業時代發展要素。」ＣＴＡ執行長夏皮洛指出，今年ＣＥＳ匯集了完整的製造業生態系統，涵蓋自動化、機器人、材料、採購，隨著製造業回流美國，今年ＣＥＳ舉辦的製造業研討會，也將探討智慧勞動力政策如何鞏固美國製造業地位，以及新興技術如何重塑現代製造業，並對美國經濟成長帶來哪些影響。

ＣＥＳ本周熱鬧舉行，ＡＩ供應鏈預料也將成為台股焦點。不過，法人提醒，ＣＥＳ展示的是未來六個月至十二個月的產品，真正反映在財報上應是第二季以後的事，基本面要發酵，投資人需耐心等待，ＡＩ題材雖然火熱，但個股表現還是要看個別訂單及毛利率表現。